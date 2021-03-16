SAYLAM: BURALARA TIRNAKLARIM İLE KAZIYARAK GELDİM

Ankara Bahçelievler 7. Cadde’de bir gümüş takı dükkanı sahibi olan Nuriye Salman, kadın esnaf olarak işe nasıl başladığını, yaşadığı zorlukları gazetemize anlattı. Büyük bir gayret gösterdiğini ifade eden Saylam, kadının gücüne ve her şeyi yapabileceğine vurgu yaptı.

Esma ALTIN/ANKARA

Gümüş takı üzerine bir dükkan işleten Nuriye Salman 30 yıllık esnaflık serüveni hakkında konuştu. Yaşadığı sıkıntılara karşı büyük bir mücadele verdiğini belirten Saylam, yılmadan çalışarak büyük bir çaba sarf ettiğini vurguladı. Saylam: “2 çocuk sahibi bir ev hanımıydım. Kızım ilkokul 2’nci sınıfa giderken ben esnaf olmak istiyorum, çalışacağım dedim. Tek başıma tırnaklarımla kazıyarak geldim buralara. Hiç kimseden destek almadım. Dişimden, tırnağımdan artırarak bu hale getirdim işleri.”

‘EV HANIMIYDIM’

Herhangi bir meslek sahibi olmadığını ancak mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadığını aktaran Saylam; “30 yıldır gümüş takı işi yapıyorum. 2 çocuk sahibi bir ev hanımıydım. Kızım ilkokul 2’nci sınıfa giderken ben esnaf olmak istiyorum, çalışacağım dedim. O zamanlar sıkıntılarımız vardı. Nasıl yaparız diye düşündüm. Bahçeli 7. Cadde’de bir yer vardı. Herkes masa kiralıyordu. Eşim de orada bir yer kiraladı ve başına da yeğenini koydu. Öyle olunca ben de kendimiz çalışalım dedim. Sonra da işin başına ben geçtim. Bu şekilde başladım ve çalışmaya alıştım. İlk önce çanta satışı ile başladım çalışmaya. Ancak sonrasında çantanın çok fazla getirisi olmadığını gördüm. Çantada istediğimizi kazanamayınca gümüş işine yöneleyim dedim. Eşimin gümüşçü bir arkadaşı vardı. Kendisine beraber ortak iş yapmayı teklif ettim. Dükkanının kirasını ben ödeyeyim sen de bana kazandığımızdan yüzde 25 ver şeklinde bir teklifte bulundum. Tamam dedi ve bir seneye yakın kendisi ile beraber çalıştık. Ama ilerleyen zamanlarda artık ürün koymamaya ve yardım etmemeye başladı ortağım. Hep ben alıyorum ve benim aldığım malın parasını da ona veriyordum. Durum böyle olunca kendisine ortaklıktan ayrılmak istediğimi söyledim.” şeklinde konuştu.

Gümüş işini öğrendikten sonra tek başına bu işi yapmaya karar verdiğini dile getiren Saylam, sözlerine şöyle devam etti; “Ben kendim bu işi yaparım diye kesin kararımı verdim. Çünkü işi öğrendim ve benim amacım da işi öğrenmekti zaten. Kendim tek başıma araştırdım, nasıl gümüş alabilirim, nasıl yapabilirim diye. O zamanlar Kızılay’da bir yer vardı, orayı toptan devrediyorlarmış. Bu benim işime yarar, anlaşabilirsem alayım dedim hemen. Gittim, ben de bu işi yapmak istiyorum dedim ve bana uygun fiyata verdi tüm mallarını. O zamanın parası ile 60 lira tuttu ve senet yaptık. Bir şekilde aydan aya öderim diye düşündüm ve para kazandıkça da ödemeye başladım. Kızım ile beraber malları alıp dükkana getirdik ve artık kendi dükkanımız oldu kimseye muhtaç değiliz dedim.”

Kendine özgüveni geldiğini ve tek başına mücadele verdiğini vurgulayan Saylam şunları ifade etti; “Kendime özgüvenim gelmişti. Mallarımızı masaya koyduk ve satmaya başladık. O dönemin parası ile 1,5 milyarlık iş yaptık. Malımız azalmaya başladı. Müşteriler de geliyor ve biz de mal istedik gelecek şeklinde müşterileri oyalıyoruz. Kazandığım parayı hemen bir köşeye koyardım ki gidip bu para ile mal alabileyim diye. Öyle öyle bu hale gelebildik. Daha doğrusu tek başıma tırnaklarımla kazıyarak geldim buralara. Hiç kimseden destek almadım. Dişimden, tırnağımdan artırarak bu hale getirdim işleri. Şu anda da dükkanım maalesef kötü durumda. Önceden dükkanım çok iyiydi, malım çok iyiydi. 25-30 bin liralık mal alırdım. İstanbul’a giderdim. Piyasayı gezer, dolaşır, araştırmaya devam ederdim. Malımı kendim gider, kendim seçer alırdım. Çeklerim hiçbir zaman geri dönmezdi. Ama ne var ki işler kötüye gitti ve o ilk tuttuğumuz dükkan satıldı.”

‘İŞ SAHİBİ OLMAK İÇİN ÇABALADIM’

Yaşadığı sıkıntılar ve aksiliklere rağmen çalışmak için her türlü çabayı gösterdiğini vurgulayan Saylam şunları aktardı; “Ne yapabiliriz diye düşündük. Oğlum da üç ay bir dinlen dedi. Ben çalışmadan duramam nasıl yapacağım derken Antalya Manavgat’a oğlumun yanına gittik. 3 ay orada kaldık. Orada boş yere zamanımı harcadım diye pişman oldum. Sonra bir dükkan için anlaştık ama dükkan sahibi hava parası istediği ve bende de para olmadığı için biraz sıkıntı yaşadım. Çünkü arkamda gerçekten bana destek olacak hiç kimse yoktu. 6. Cadde’de bir arkadaşımın yeri vardı. Kendisinden rica ettim, bana bir masalık yer verin de ben de ekmek paramı kazanayım dedim. Emekli maaşım yok, hiçbir şeyim yok o zamanlar. Biraz birikmişim vardı, o da bitmek üzereydi. Sonra bana yer verdiler ve sadece küçük bir masalık yer için bin 700 lira para ödüyordum onlara. İki sene orada o şekilde çalıştım. Ama hiç kimse beni tanımıyor. Diğer dükkan yıkılırken tüm müşterilerim numaralarını almıştım. Çünkü belki buradan çıkarsam yeni geçtiğim yeri o müşterilerime haber verebilirim şeklinde düşündüm. İyi ki de almışım. Küçük masanın önüne tabure koyardım ve müşterileri yanıma alır, kendimi gösterirdim ben buradayım, bakın beni unutmayın diye. Bu şekilde müşteri çekerdim. Ama orada da daha sonra problemler yaşadık ve anlaşamadık. Bu şekilde olmayacak galiba deyip kendime dükkan bakma arayışları içerisine girdim ve şu anki dükkanımı buldum. Bir şekilde dükkanımızı tuttuk ama hiçbir şeyimiz yoktu. Bu sefer de acaba iş yapabilecek miyiz endişesi oluştu ister istemez. O şekilde burayı tutup burada iş yapalı tam 9 yıl oldu. Hem iki çocuk büyüttüm hem eşime baktım hem de iş sahibi olmak için çabaladım.”

‘HEM ÜRETİYOR HEM SATIYORUM’

Gümüş işinin güzel bir iş olduğunu ifade eden Saylam, satışın yanında gümüş tasarımlar da yaptığını belirtti. Saylam: “Gümüş satışı yapıyorum ancak aynı zamanda üretimini de yapıyorum. Tasarımlar, boncuk tasarımları, dizaynlar yapıyorum. Gözlük ipleri yapıyorum. Çoğu ürünleri kızım ile beraber oturup kendimiz dizayn ediyoruz. Gümüş işi bana göre çok güzel bir iş. Önceleri işlerimiz çok iyiydi, iyi kazanmaya başlamıştım. Ancak şu anda dükkanımıza mal koymakta zorlanıyoruz.” dedi.

Pandemi sürecinin etkilerini derinden hissettiklerine dikkat çeken Saylam, devletin kendilerine ve esnafa destek olmasını istedi ve şu ifadeleri kullandı; “Özellikle bu pandemi süreci bizi çok derinden sarstı. Herhangi bir yardım alamadık. Çok dolaştık yardım alabilmek için ama pek sonuç çıkmadı. Bu dükkanı da kızımın üstüne yaptım. Destek veren yerleri aradım, açılmış dükkanım olduğunu, kızıma devrettiğimi ancak dükkana mal koymamız gerektiğini söyledim. Yardım istedim. Ancak bu talebim geri çevrildi, bu şekilde olmaz sıfırdan iş kurmanız gerekiyor dediler. Ben bu zamana bile çok zor şartlar altında geldim. Tekrar her şeyi sıfırdan kurmam imkansız. Geri ödemeli destek istediğimi söyledim. Ama maalesef bu talebimi geri çevirdiler ve yardımcı olmadılar. Bu sefer de kredi çekmek zorunda kaldım. Biraz mal alabildik. Dükkanınıza mal alabilseniz iş güzel olur fakat mal alamıyoruz artık. Pandemi de üstüne geldi ve iyice yıprandık açıkçası. Sinirlerimiz de yıprandı.”

‘ESNAF OLARAK ZORLANIYORUZ’

Pandemi sürecinde ciddi anlamda maddi sıkıntıya girdiklerini ve zorlandıklarını dile getiren Saylam şunları söyledi; “Pandemide 3 ay kapalı kaldı dükkanımız. Dükkanımız açamayınca da ortada kaldık. Bu süreçte maddi sıkıntıya girince kredi çektik. Şimdi de sıra ödemeye geldi fakat ödeyemiyoruz, zorlanıyoruz. Şimdi de ekmek paramızı çıkarabilmek için çabalıyoruz. Bankadan esnaf kredisi aldık ve bize 25 bin liralık bir kart verdiler. Ancak o kartı internetten kopyaladılar. Bu konuda gerçekten bankalardan çok yakınıyorum. Özellikle kredi çektiğimiz banka bize hiç yardımcı olmadı. Kart kopyalandı, ödeyemedik, zor durumda kaldık. Son çare olarak da mahkemeye verdik. Şu an mahkeme aşamasındayız. Kısacası bankalarda kredi ödemelerini öteleme gibi bir durum söz konusu olmadı en azından bizim için. Vergilerimizi de taksitlendirmeye girdik. Ayın başında bir taksiti ödedim. Şimdi ayın sonunda da bir taksiti istiyorlar. Nasıl ödeyeceğiz? Esnaf zaten çok zor durumda şu an. Şimdi bir daha ödememiz gerekiyor. Ödeyemezsek iptal olacakmış taksitlendirmemiz. Ödeyebilmek için az az biriktirmeye çalışıyorum.”

Kira ödemeleri konusunda herhangi bir yardım alamadıklarını belirten Saylam şunlara dikkat çekti; “Kira ödemeleri konusunda da dükkan sahipleri imkansız, hiçbir şekilde kabul etmediler, ödememizi istediler. Benim evim de kira, ev sahibim de ödeyeceksiniz dedi. Aksini kesinlikle kabul etmedi. Hatta kiramda 50 lira eksik yatırmışım diye bile laf etti ev sahibim. Kısacası bu süreçte de hiç kimseden bir fayda görmedik. Hibe verilecek denildi başvurduk bir sonuç alamadık. Kiralar ödenecek denildi başvurduk onda da hiçbir şey olmadı. Battık gibi bir şey şu anda, zor durumdayız, yapabilecek hiçbir şey yok. Herkesten destek bekliyoruz. Tutunmaya, ayakta kalmaya, ekmek paramızı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu süreç devam ederse tam anlamıyla battık demektir. Ayakta kalamayız.”Uzun yıllar çalışabilmek, iş sahibi olabilmek için gayret verdiğini söyleyen Saylam; “Kısıtlamaların hafifletilmesi, hafta sonlarının açılmasının da bir faydası olmadı bizim için. Gelen müşteriler de alıcı olmuyor, paramız yok diyorlar. Yıllardır bir şeyler yapabilmek, çalışabilmek, kazanabilmek için savaşıyorum. Bana destek veren olsa börek, çörek tarzı şeyler yapmayı da çok seviyorum. Onunla ilgili bir iş kurabilirim desteğim olursa. Örneğin; bizim dükkanın bulunduğu yerde hiç yufka, ekmek satan bir dükkan yok. Yapmak istiyorum ama olmuyor. Bir yer buldum kiralamak istedim böyle bir iş yapayım insanlara yararlı olayım istedim ama vermediler. Gerçekten çok çabaladım. Böyle işler de yapmak isterdim ama maalesef olmuyor. 30 yıldır esnafım daha bir kuruş destek almadım. Her yerimiz borç içinde.” ifadelerini kullandı.