Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak

Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, başvurular 20.01.2021 tarihinde başlayacak olup, 03.02.2021 tarihinde sona erecek.

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