Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak

Yazar
Editör
-
0
1

Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  ile  Ek  ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, başvurular 20.01.2021 tarihinde başlayacak olup, 03.02.2021 tarihinde sona erecek.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri