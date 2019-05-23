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23 Mayıs 2019
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Sayın Erdoğan Toprak yerel medyayı unuttunuz mu?

Cafer Külahlıoğlu Cafer Külahlıoğlu

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CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak “Medyaya akıtılan kamu kaynakları” için meclis araştırması talep etti.

Medyada maalesef yeterli yer bulmayan bu açıklamayı okurlarıma özetlemek isterim.
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, kamu bankaları ve kamu kuruluşları ile kayyum atanarak TMSF yönetimine geçen 900’ü aşkın özel şirketin ve kredi borçları nedeniyle iktidar kontrolüne geçen şirketlerin, reklam bütçelerinin hangi kriterlere göre ve hangi medya kuruluşlarına akıtıldığının incelenmesi ve kamuoyuna açıklanmasını istiyor.
TBMM Başkanlığına Araştırma Önergesi özetle şöyle:
THY uçaklarına Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Milli Gazete, Yeni Asya, Korkusuz, Yeniçağ gibi gazeteler neden alınmıyor?
Kamu bankaları,  TOKİ, Emlak Konut vb. iktidara bağlı kamu kuruluşlarının gerçek tirajları gizlenen, okunmadığı için bedava dağıtılan iktidara yakın gazeteleri neden toplu şekilde satın alıyorlar?
Kamu kurum ve kuruluşları reklam bütçelerinin neredeyse tamamını neden sadece yandaş yayın organlarına aktarıyorlar?
Halkın vergileri ve elektrik faturalarıyla finanse edilen TRT başta olmak üzere, milletin ve hazinenin parasıyla ayakta duran kamu bankaları ve kuruluşlarının, iktidara yakın medyayı ayakta tutmak için seferber edilmesi etik midir?
Kredi borçları karşılığında Ziraat Bankası yönetimine geçen Turkcell, hazine ve alacaklı bankaların yönetimine geçen Türk Telekom gibi dev reklam bütçesine sahip telekomünikasyon kuruluşları da reklam bütçelerini iktidar talimatı doğrultusunda paylaştırmakta, medyaya sansürün ve ekonomik baskının aracı haline getirilmektedir.
Kamu kaynaklarının reklamlar ve toplu gazete alımlarıyla medyaya aktarımındaki tercihler ve reklam politikası ölçütlerinin ne olduğu, hangi kriterlere göre reklam dağıtıldığının kamuoyunca bilinmesi ve gerçeklerin açığa çıkartılması için Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.”
Sayın Erdoğan Toprak’a medyaya eşit reklam ve ilan desteği verilmesi konusunda teşekkür ediyoruz ama bir eksikliğini de hatırlatmak istiyoruz.
Yerel medya neden unutuluyor?
Sayın Toprak, unutmayın ki yerel yönetimler de yerel medyada demokrasinin vazgeçilemez unsurlarıdır.
Sayıları giderek azalan yerel medya kuruluşlarına on binlerce meslektaşımız çok zor şartlarda çalışmakta, gazetelerin imtiyaz sahipleri de çok ağır ekonomik baskı altında ayakta kalma mücadelesi vermektedirler.
Yaptığınız açıklamalarda yerel medyanın olması gerekmez mi Sayın Erdoğan Toprak?

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Cafer Külahlıoğlu
Cafer Külahlıoğluhttps://sonsoz.com.tr
1973 yılında Flaş Ankara gazetesinde gazeteciliğe başladı. Günaydın Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, İktisat ve Ticaret Gazetesinde çalıştı. 30 yılı aşkın süredir gazetemizde.

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