Bugün Türkiye’nin en önemli sosyal ve ekonomik sorunların başında işsizlik geliyor

Ekonomik zorluklar, geçim sıkıntısı yetmiyormuş, sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi ülkenin gündemine şimdi de Kanal İstanbul denilen çılgın proje düştü.

Kanal İstanbul projesine yönelik tartışmalar son günlerde büyük hız kazandı.Türkiye’yi yönetenler nedense “Kanal İstanbul” projesinde ısrar ediyorlar

Kanal İstanbul projesi için “en büyük hayalim” diyen Erdoğan projenin tamamıyla milli kaynaklardan karşılanacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, Kanal İstanbul için “cinayet projesi” ifadesini kullandı.

İmamoğlu, projenin şimdilik yaklaşık 75 milyar dolara mâl olmasının öngörüldüğünü ve bunun yerine ülkede birden fazla başka cazibe merkezleri üretilebileceğini söyledi:

Tüm bunlar yaşanırken ekonomik sorunların başında gelen işsizlik kanayan bir yara olarak gündemdeki yerini koruyor. Kanal İstanbul yerine işsizlik sorununu çözmeye yönelmesi gereken idareciler nedense bu konuda sessiz kalmaktadır.

Bu sorunu çözmek için, işsizliğin özelliklerinin ortaya konması ve buna uygun mücadele politikalarının belirlenmesinin kaçınılmaz bir gerçek olmasına rağmen yeterli adımların atıldığı söylenemez

Ayrıca İşsizliği daha makul tek haneli seviyelere çekebilmek için eğitim ve vergi sistemini kapsayan reformların da hayata geçirilmesi kaçınılmaz bir gerçektir.

TÜİK verilerine göre, Eylül ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 puanlık artışla yüzde 13,8’e yükseldi.

CHP Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’dan TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını ve Kanal İstanbul’u değerlendirmesini istedim.

Erdoğdu “Resmi rakamlara göre işsizlik neredeyse yüzde 15’lerde, ama iktidarın derdi 75 milyara İstanbul’a kanal yapmak. Gerçek işsizlik rakamları çok daha yüksek olmasına karşın, baskılanmış rakamlar bile işsizlikteki vahim boyutu gizleyemiyor.” dedi

Erdoğdu şunları söyledi:

“Ülkemizde en büyük sorun işsizlik diyoruz, ama iktidar sanki ülkenin böyle bir sorunu yokmuş gibi duymazdan gelmeye, umursamamaya ve bu sorunu çözecek çareler üretmek yerine Kanal İstanbul gibi fantezi projelere büyük kaynaklar ayırmaya çalışıyor. Resmi rakamlara göre yüzde 15 işsizlik bulunan bir ülkede 75 milyar lirayı İstanbul’a ikinci bir su yolu açmak için neden harcıyoruz? Bu ülkenin en büyük sorunu işsizlik. Ülkeye yapılan her yatırım vatandaşların geniş kesiminin sorunun çözecek kapsayıcılıkta olmalıdır. Buraya harcanacak para ile pek çok işsizin istihdam sorununu çözecek yeni iş kaynakları yaratılabilir.”

Erdoğdu 15-24 yaş arasında tarım dışı işsizlik incelendiğinde, şehirlerde yaşayan ve üniversite eğitimi alanların çoğunlukta olduğu gençler arasındaki işsizliğin ise yüzde 30,8 olarak gerçekleştiğinin görüldüğünün altını çizdi.

Gelin 75 milyar dolara kanal yapacağımıza bu kaynağı yerli üretim yapacak istihdamı artıracak projelere aktaralım, iş bulma umudunu kaybetmiş gençlerin umudunun yeniden yeşermesine yol açalım.

Son olarak diyoruz ki

“Kanal’ı bırak emeklilikte yaşa takılanlara, üniversiteli işsizlere, emeklilerin haline ve işsizliğe bak”