Son zamanlarda yaşlılara gösterilen saygısız davranışlar hiç dikkatinizi çekti mi? Mutlaka bir şekilde çekmiştir. Daha önceleri karşılaştığınızda fark etmemiş ya da önemsememişsinizdir onları. Ama bu dönemde daha iyi fark ettik. Peki, toplum olarak, ne kadar birbirimize saygılıyız?



SAYGI MI, O DA NE?



Şimdi bu söze birçoğunuz ayağa kalkacak, “Sen ne diyorsun?” diye. Peki, benim bu sözümü saygıyla karşılayıp, düşünerek;“Acaba bu sözü neden söylüyor? Bir şey mi demek istiyor?”diyen kaç kişi çıkar? Bilemiyorum. Ama bildiğim, fark edebildiğim; saygısızlığı marifetmiş gibi yapanların sayısının gün geçtikçe arttığı… NEDEN? Durup bir düşünelim…

Bu virüs salgınını sayesinde birçok şeyi keşfeder gibi fark ettik. Bunlardan biri de elbette birbirimize saygı duymanın büyük küçük ayrımı yapılmadan yapılması gerektiği… Bu virüsün kazandıracağı hem artıları, hem de eksileri olacak insanlık tarihine… Bu hem insanların unutulan değerlerini ortaya çıkaracak; kenetlenmeyi, dayanışmayı, birbirine saygı duymayı, insan olduğumuzun farkına varmayı ve doğaya sahip çıkmayı hatırlatacak. Ama bir yandan da dünya devletleri arasında birbirlerine kapanmayı artıracak olabilir. Günlerce virüs yüzünden evinde hapis gibi çıkmadan oturmanın vereceği ruhsal olumsuz davranışlarda ev içi saygı ve şiddetin ölçüsünü de değiştirebilir. Yanılmış olmak isterim…



Peki, saygı nerede? Çoğu kez… Sadece SÖZDE…

Küçükken manevi değerler diye öğretmeye çalışırken, büyüdükçe toplum içindeki her türlü şiddeti, saygısızlığı göstererek değerleri birer birer çürütüyoruz. Saygısızlık, günlük hayatta öyle bir hal alıyor ki, artık sadece fizikselliği de geçip sözle de yapılır hale geldi. Sosyal medyada birbirinin paylaşımlarına tahammül etmeyip saygısızca; hakaretler, sözle taciz ve tehdit etmelerle karşısındakinin düşüncesine tahammül edememenin çıtasını her geçen gün maalesef yükseltiyoruz. Ondan sonrada birbirimize SAYGI diyoruz. Önce saygıyı kendimizden başlayarak yapalım, yapabiliyorsak eğer…

İçimden, size seslenmek geldi gençler. Belki bir içinizden duyanınız olur diye…



AH GENÇLER!



Ben sizin yaşlarınızdan gelip geçtim. Gördüm, yaşadım öyle duyguları, hissettim yaşadıklarınızın birçoğunu. Ama siz, bugün benim yaşadıklarımı daha görmediniz, yaşamadınız. Çocuklarımla, torunlarımla neler yaşadıklarımı, hissettiklerimi bilemezsiniz. Küçücük mutlulukları, gözümde kocaman büyüttüğümü… İlginin, sevginin, huzurun, sağlığın ne kadar değerli olduğunu… Siz bilmezsiniz, daha gelmediniz benim yaşlarıma… Ama ben sizin yaşlarınızdan geçip de geldim. Sizin de benim yaşlarıma gelip hissettiklerimi yaşamanızı isterim. Gençliğin, ihtiyarlığa doğru giden zaman yolunda, her günün ne kadar değerli olduğunu… Ve zaman getirdiğinde sizi, anlarsınız geriye bakıp, nereden nereye geldiğinizi… Sonra da çevrenize dönüp sorarsınız… NEŔEDESİNİZ?