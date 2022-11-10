SAYGI İLE ANACAĞIZ

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Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84.yıldönümünde, “Başkomutan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 84. yıldönümünde bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.” dedi.



İLKELERİNE BAĞLI KALACAĞIZ

Mustafa Kemal Atatürk’ün, yaşadığı sürece Türk Ulusu’nun karanlık günlerden kurtulması için olağanüstü bir mücadele verdiğini ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş izler bıraktığını vurgulayan Demirbağ şunları söyledi : Büyük Önder Atatürk , ulusu için canını ortaya koymaktan bir an bile tereddüt etmeyen, tüm zorluklara göğüs gererek ülkesini hep daha ileriye taşımayı hedefleyen, vatanına çok yüce duygularla bağlı olan kahraman bir devlet adamı idi. Atatürk, Türk Milletinin en karanlık zamanında ortaya çıkarak azim ve kararlılığıyla parçalanmış bir ülkenin küllerinden yepyeni, çağdaş bir devletin temellerini atmış ve bir liderin her ne koşulda olursa olsun vatanı, milleti için neler yapabileceğini kanıtlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti O’nun gösterdiği hedeflere, genç nesillere emanet ettiği ilke ve değerlere sahip çıkarak, güçlü bir ülke olarak yükselmeye devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bedenen aramızdan ayrılsa da O’nun geride bıraktığı fikirleri ve eserleri halen yaşamakta, bizlere yol göstermektedir. Bu nedenle, Atatürk’ün manevi varlığına ve bizlere emanet ettiği eserlerine sahip çıkmak ve bu kutsal değerleri bizden sonraki nesillere aktarmak, ilkelerine olan bağlılığımızı sonsuza dek sürdürmek en asli vazifemizdir

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