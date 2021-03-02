Savunma Sanayii İcra Komitesi’nden milli sistemlere yenilerini ekleme kararı/ Fotoğraf

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“Egzersiz, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren farmakolojik olmayan bir ilaç”
Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde egzersizin büyük rol oynadığını söyleyen Fizyoterapist Çağıl Ertürk, “Evde yaptığımız egzersiz uygulamaları, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekte. Aynı zamanda kardiyovasküler sistemimizi de güçlendirmekte ve beraberinde kemik sağlığımızı iyileştirmekte. Dolayısıyla egzersizin, uluslararası toplumlarda, farmakolojik olmayan bir ilaç yöntemi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
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