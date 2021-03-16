Savunma Sanayii Başkanı Demir: Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 arttı (2)

FABRİKALARI GEZDİ
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Sanayi Odası ziyaretinin ardından savunma ve havacılık sektörlerine yönelik üretim yapan fabrikaları gezdi. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki uçak motor parçası, uçak parçaları, kompozit ürünler, kesintisiz güç kaynağı, akü, inverter, piezoelektrik malzemeler, antimikrobiyal malzemeler, nanonilim ve nanoteknoloji malzemeler üreten tesisleri gezen Demir, yetkililerden bilgi aldı. Demir, fabrika gezilerinin ardından Eskişehir’den ayrıldı.
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