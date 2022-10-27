Savunma Sanayii Başkanı Demir: İHA’larımız ve SİHA’larımızdan herkes bahsediyor

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Sevda SARIKAYA-Hami YEŞİLYURT-İSTANBUL (DHA)-SAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Bugün İHA’larımız ve SİHA’larımızdan herkes bahsediyor. Dün yine İngiliz bakanıylaydık, yine SİHA’larınız oyun değiştirici oldu deniliyor. Bir taraftan da onlarla bir motor projesi konuşuyoruz” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi 2022-2023 Akademik yıl açılışı bugün Florya Halit Aydın Kampüsünde Oditoryum salonunda gerçekleştirildi. Törene Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Rektör yardımcıları çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Törende konuşma yapan Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Güçlü olmak demek, bilgi demektir. Bilgi işte bu çatıda oluşuyor. İnsanı bilgi ile donatırsanız güçlü olursunuz. Bugün bilgiye çok kolay ulaşılıyor. Ama asıl olan bilgiyi anlamak, içselleştirmek, hangi alandaysak o bilginin esaslarını anlamak gerekiyor. Fikri köleleşmeyi aştığımızda başardık demektir” dedi.

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“İNGİLİZ BAKAN ‘SİHA’LARINIZ OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLDU”

Bugün herkesin İHA ve SİHA’lardan bahsettiğini söyleyen Demir, “Savunma sanayiinde bir gelişimden bahsediyoruz. Dün yine İngiliz bakanıylaydık, ‘yine SİHA’larınız oyun değiştirici oldu’ der. Bir taraftan da onlarla bir motor projesi konuşuyoruz ama motoru ticari bir olay olarak görüyor. İşte üretimdi, motordu, anlatamadığımız nokta şu kendisine, biz bir tek motor projesinden bahsetmiyoruz. Biz Türkiye’de bir motor geleceği kurmaktan bahsediyoruz ve biz bunu sizin inisiyatifinize bırakamayız” diye konuştu.

“TEKNOLOJİ SAYESİNDE ÇOK SAYIDA ŞEHİT VERDİĞİMİZ BÖLGELER ARTIK KONTROLÖRÜMÜZ ALTINDA”

Savunma sanayisindeki gelişmeler ve teknoloji sayesinde terörle mücadelede de önemli bir yere geldiklerini belirten Demir, “5,6 yıl önce girilemeyen, çok sayıda şehit verdiğimiz bölgeler artık tamamen askerimizin, güvenlik güçlerimiz kontrolü altında. Bu da teknoloji sayesinde… Eğer bu teknoloji bağımlı halde olursa ilerleyemezsiniz. Bunun önüne geçmek için milli ve yerli teknolojiyle mümkün. Kara, hava, deniz, roketler, elektronik sistemlerimiz var. Hepsinin gelişim sürecinde yabancı bağımlılığı olmadan yürümek asıl amacımız” ifadelerini kullandı.

“MAZLUM BİRÇOK COĞRAFYANIN DA UMUDU OLDUĞUMUZU UNUTMAYIN”

Demir, “Birkaç hafta önce İspanya’daydık. Granada’ya geçtik. O coğrafyada Müslümanlar 700 sene hüküm sürdüler. Biz henüz İstanbul’da 100 seneyi doldurmadık. 700 sene hüküm sürmüş bir medeniyet 50 sene içinde kökleri tamamen kazılarak yok edildi. Bu çok önemli bir mesajdır. Nasıl yok edildi? Bir katliam sistemiyle… Bugün bizlere medeniyet dersi vermeye kalkan tarafların geçmişlerinin ne kadar kötü, ne kadar kanlı, ne kadar insafsız olduğunu görmemiz gerekiyor. Bugün ne yapmak istiyoruz? Sizlerle beraber biz bu kutsal yürüyüşü devam ettirmek istiyoruz. Bu yürüyüşte hep beraber, el ele, kol kola olmak istiyoruz. Projeler bu çocuklarımızı, gençlerimizi, çalışanlarımızı öyle birleştiriyor ki, o zaman milli bir ülkeye doğru, ulusal bir amaca doğru beraber yürümenin hazzını, başarmanın hazzını alıyoruz. Bir zamanlar bize başkalarının yapamazsınız, edemezsiniz gibi yaklaşımlarının geçersiz olduğunu teker teker gösteriyoruz. Bugün ambargoya maruz kaldığımız her ürünle ilgili mutlaka bir projemiz başlıyor. Biraz uğraşsak da, onun yerli yapılabildiği görüyoruz. Burada olup bitenin sadece Türkiye’yi ilgilendirmediğini çok çok iyi bilelim. Gece gündüz çalışmaktan başka çaremiz olmadığını sadece kendimiz için, kendi insanımız için değil, şu anda mazlum birçok coğrafyanın da umudu olduğumuzu ne olur unutmayın” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF )