Savunma Endüstrisi İlerledi

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Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde kurumun Savunma ve Güvenlik Kurulu Başkanı Tuğgeneral İhsan Başbozkurt anlatımıyla Türk silah stratejileri konusunda panel gerçekleşti. Geçmişten günümüze kullanılan ateşli aletler ve gelişim süreçleri değerlendirildi.

Hazal Ergen/Ankara

Türk Savunma Sanayi’nde silah sistemleri ve teknolojik gelişmeler hakkında düzenlenen etkinliğe birçok kişi katılım gösterdi. İlerleyen teknikle farklı icatlardan bahsedildi.

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Sanayi Artık Çok Gelişti

İhsan Başbozkurt şu sözleri kaydetti: “Şimdi kirpiler çıktı. Ukrayna’da geçenlerde bu aletle mayına basılmış ama hiçbir personele bir şey olmamış. Muazzam bir araç, kemer de takılırsa sorun yoktur. Mazganları vardır, onlarda da gözetleme, ateş etme sistemleri var. Dün sosyal medyada bir yerde gördüm, Romanya’dan yola çıkan 50 tane kirpi, Makedonya’ya gidiyor. Amerika’nın dayattığı alet vardı. 300-500 metre gider çalışmaz, motoru sorunluydu böyle bir zırhlı araç vardı. Tugayların kullandığı zırhlı araç vardı. Türkiye tarafından üretilmişti. Hayrabolu’da bir gölet var, bunun uzunluğu 500 metre. Derinliği 10- 12 bin metre. Biz, burada eğitim yaptık. Nehre, rahatlıkla giriyorduk, yüzerek karşı tarafa geçiyorduk. Amerika’nın verdiği ZBT’lerin 5 tanesini batırdık. Zar zor kurtardık. Şimdi tabii bunu gururla anlatıyoruz. Polisin, jandarmanın, Silahlı Kuvvetleri’nin en çok huduttakilerin can damarı olan bir silah var. Her şeyi var, üstündeki makineli tüfeğinden, tüm optik sistemleri, gece görüş sistemleri de dahil hepsi düşünülmüş, yapılmış, roket atışlarına da dayanıklı bir cihaz. Avrupa’nın kapısında gerçekten güvenle kullanıyoruz. Olağanüstü sistemi var.

Teknolojiyi yaptığınız zaman onu geliştirmek çok basittir. Şimdi hep başka şeyler çıkıyor, üstüne ekleniyor. Muazzam silahlar çıktı. Mesela ‘Pars’ Rusların 4-8 tekerlekli araçları var. Biz bakardık ‘keşke bizde de olsa’ derdik. Şimdi bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kazandırılıyor. Pars çok nitelikli; mayında dayanıklı, zırh korumalı, karada, denizde gidiyor. Bizim de 3 tane tankımız var, Amerikan menşeli var, leoparlar Alman menşeli. Ama bu tanklar, Amerika’nın verdiği şekilde değiller. Biz, zır korumasını, elektro optik sistemlerini, atış sistemlerini, kule sistemlerini modern hale getirdik. Bazılarını Amerika tanıyamıyor. M60’ları İsrail’e yolluyorduk. Ben Urfa’da piyadenin zırhlı tugay komutanıydım. Bu vasıfla ilk kez ben atandım. Selçuk Bayraktar’ın dediği gibi ‘Teknoloji sizde olduğu zaman o teknolojiyi diğer ülkeler size karşı kullanamaz.’ Dolayısıyla teknoloji dizayn ediyor. Şimdi kendi teknolojimizle kendi tanklarımızı çok modern hale getiriyoruz.”

Tekniğimiz Özgün Olmalı

Savunma sanayinin gelişmede çığır açtığını belirten Başbozkurt, şöyle konuştu: “Almanlar, ‘siz leoparları iç güvenlik harekatında kullanamazsınız’ dedi. Elimizi, kolumuzu bağladı. Özgün, milli olmadığında bir takım kıssasları koyuyor. Bizim altay tankının aslında 2010 yılında envantere girmesi lazımdı. Fakat 2010 yılından beri bu tankın başına bir sürü şey geldi biliyorsunuz. Otogar başlangıçta altay tankını çıkardı. Bazı sorunlar çıktı. En büyük sorun, bu tankın ne gövdesinde ne başka yerindeydi. Biliyorsunuz, motor çok kolay yapılmaz. Sanırım bu konu ile ilgili şu sıralar, Güney Kore ile bir anlaşma yapıldı.

Köprücü tankı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretildi, şimdi biz kendimiz yapıyoruz. Nehirlerden, kısa geçitlerden geçmek için yaptığımız bir sistem. Parçası çok pahalı. Bir yeri koptuğunda Amerika’nın yollamasını bekliyoruz. Kunduz, zırhlı ve mekanize birliklerin can damarı, ana yoludur. Çünkü bu olmazsa nehri geçemezsiniz. Karşı kıyıda sarp bir yer varsa önce kunduz gidiyor. Aparatı var, orayı uygun hale getiriyor, arkadan tank ve mekanize birlik geliyor. Ayrıca yerlidir. T129 atak helikopteri var, yerli ama özgün değildir, İtalyan menşelidir. Onlarla ortak almışız, milli olarak üretmişiz. Topumuz var, ‘fırtına obüsü’ adında. Suriye sınırında, Güneydoğu’da. Tamamen yerli ve özgündür. Bizlerin ve medarı iftiharıdır. Gerçekten fırtına gibidir. Bununla iç güvenlik harekatında güçlüyüz. Daha öncesinde lastikli aletler vardı, şimdi zırhlarla gözümüz arkada kalmıyor.”