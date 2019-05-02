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2 Mayıs 2019
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Savcılık sandık görevlilerini ifadeye çağırdı
Savcılık sandık görevlilerini ifadeye çağırdı
Öne Çıkan

Savcılık sandık görevlilerini ifadeye çağırdı

Editör Editör

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yapılan suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sandıklarda görev alan 60 kişiyi ifadeye çağırdı.

Sandık görevlilerini ifadeye çağrılanlar arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E. K.’nın da olduğu öğrenildi.

Seçimden sonra Kadıköy ve Maltepe başta olmak üzere bazı ilçelerde yapılan seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yapılan suç duyuruları üzerine 32 ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E.K., iki sandık kurulu başkanı, sandık görevlilerinin de aralarında olduğu 60 kişi ifadeye çağrıldı. 

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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