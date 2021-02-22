Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına hukuk öğrencilerinden makale yarışması

İSTANBUL, (DHA) – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın anısına düzenledikleri makale yarışmasına başvurular 28 Şubat’ta sona eriyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, 2015 yılında şehit edilen Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın hatırasını yaşatmak ve onun adıyla hukuk literatürüne katkı sunmak amacıyla “Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu” başlığında makale yarışması düzenliyor. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen makale yarışmasına başvurular 28 Şubat’ta sona erecek. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü iş birliğiyle “Ceza Muhakemesinde Sosyal Medyanın Etkisi” temasıyla ilk kez 2019’da düzenlenen makale yarışması, bu yıl “Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu” başlığıyla gerçekleştiriliyor. Tüm hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmaya daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış makaleler kabul edilecek.

Prof. Dr. Murat Balcı’nın danışmanlığında düzenlenecek yarışmanın jürisinde İstanbul Anadolu Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır yer alıyor.

“BAŞVURU İÇİN SON GÜN 28 ŞUBAT 2021”

Yarışmaya 28 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Adaylar makalelerini şartnamede belirtilen e-posta adresine gönderebilecek. Gönderilen makaleler arasından seçilenler, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü dergisinde yayınlanacak. Yarışmada birinciyi 15 bin lira, ikinciyi 10 bin lira, üçüncüyü de 7 bin 500 lira ödül bekliyor. Yarışma şartnamesine Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir