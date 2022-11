- Reklam -

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle ‘Farklı Yönleri ile Atatürk Söyleşisinde’ bir araya geldi. Atatürk’ün çok yönlü, vizyoner ve hatta savaştığı odaklarla bile müttefik olabilecek olgunluk ve alicenaplığa sahip bir lider olduğuna dikkat çeken Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal: “Ulu Önder Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaştığı ülkelerce Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi, bu büyük bir liderlik özelliğidir” dedi.

Farklı Yönleri ile Atatürk Söyleşisi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Neotech Campus’de düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve bilinmeyen yönlerini konuşmak üzere Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal, akademisyen ve öğrencilerin katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk’ün sevdiği şarkılardan müzik dinletisi yapıldı. Merakla beklenen söyleşi, Doç. Dr. Gökçen Akçadağ moderatörlüğünde başladı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, liderlik, bilim, teknoloji, eğitim, düşmanlarının bile sevdiği lider olması, askerlik ve savaş sanatı, siyaset, inkılaplar, eğitimci, doğasever ve hayvansever olması gibi daha birçok farklı yönleri ele alındı.

“ASIRLIK ÇINAR AĞACI KESİLMESİN DİYE KOCA KÖŞKÜ TEMELİNDEN KAYDIRDI”

Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal, “Ulu Önderimiz Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini, özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılı yaklaşırken onu daha iyi anlamak ve anlatmak amacıyla her ay bir etkinlik düzenleyeceğiz. Atatürk’ün vizyonunu yapmış olduğu inkılapları gençlerimizle bir arada yaşayabilmek ve hissedebilmek için tüm yönleriyle mercek altına alacağız. Burada bir araştırma takımımız var. Atatürk’ümüzün çok yönlü bir lider oluşunu, bilinmeyen yönleriyle tarih bölümünde okuyan gençlerimize de bu söyleşiler aracılığıyla önemli bilgiler ve anekdotlarla aktararak onların Atatürk’ümüzü her yönüyle değerlendirmelerini sağlayacağız. Değerli akademisyenlerimizden gelen önemli bilgileri aktaracağız. Böylelikle diğer arkadaşlarıyla Atatürk’ün, bizim için ne kadar değerli olduğunu hissetmelerini sağlayacağız. Her yönüyle örnek olacak bir liderden bahsediyoruz. Çankaya Köşkü’nün bahçesinin düzenlenmesiyle bizzat ilgilenmesi, asırlık bir çınar ağacı kesilmesin diye koca köşkü temelinden kaydırması, sahip olduğu at ve köpeklerine düşkünlüğü, doğasever ve hayvansever özelliklerini ön plana çıkaran anekdotlardır. 1938 yılının 10 Kasım’ında dünya liderimiz huzura kavuştu ama bütün dünya ağladı. Biz Türk gençleri, Türk insanları olarak hep onun izindeyiz” açıklamasını yaptı.