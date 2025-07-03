ABD’nin Ukrayna’ya yönelik silah desteğinin kritik önem taşıdığını ifade eden Zelenskiy, konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde ele almayı planladığını açıkladı. Trump ile Putin arasındaki görüşmelere ilişkin ise Zelenskiy, iki liderin farklı karakterlere sahip olduğunu, ancak Trump’ın koşulsuz ateşkes önerisini desteklediklerini söyledi.

Zelenskiy, barışın sağlanması için Putin dahil tüm liderlerin katılacağı yüksek seviyeli bir toplantının gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyelik sürecine hazır olduklarını ve müzakerelerin hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, Danimarka ile ortak silah üretimi için de anlaşma hazırlığı içinde olduklarını duyurdu.

Ukrayna savaşının gidişatı ve çözüm arayışları uluslararası toplumun da gündeminde önemli yer tutmaya devam ediyor.