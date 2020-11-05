Savaş mağduru Suriyelilerin çadırlarını sel vurdu

Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB (Suriye), (DHA)- SURİYE’nin İdlib kenti ve kırsalındaki sağanak yağış, iç savaştan kaçan sivillerin derme çatma yaşadığı çadırları sular altında bıraktı.

Suriye’deki iç savaş nedeniyle ev ve iş yerlerini terk ederek, güvenli gördükleri İdlib kenti ve kırsalındaki arazilerde kurdukları derme çatma birçoğu da naylon branda ile örtülü çadırlarda yaşayan bir milyona yakın sivil, sonbahar mevsimi ile birlikte bölgede etkili olan sağanak nedeniyle zor günler yaşıyor. Özellikle Halit kampı ve çevresinde etkili olan sağanakta, sivillerin yaşadığı çadırların neredeyse tamamı ıslandı ve kullanılamaz hale geldi. Çadırlarda, anne-baba ve çocuklarının yanı sıra torunları ile yaşamak zorunda kalan Suriyeli savaş mağduru siviller bir yandan yerlerinden edilmiş olmanın verdiği üzüntüyü yaşarken, diğer yandan da kış günlerini nasıl geçireceklerini düşünüyorlar. Büyük çoğunluğu iç savaşın başladığı günden bu yana çadırlarda yaşam mücadelesi veren siviller, aynı zamanda kendilerine uzanacak yardım elini bekliyorlar.

HER ŞEYE RAĞMEN HAYAT DEVAM EDİYOR

Her şeye rağmen yaşamın ve ayakta kalmanın devam ettiği bölgede çocuk ve yetişkinler çamur deryası içerisine konulan briketlere basarak, yürümeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Öte yandan Beyaz Baretliler ise sivillerin daha çok etkilenmemesi için iş makineleri ile önlem almaya çalışıyor.

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