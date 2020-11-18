Savaş mağduru çocuklar, duvar resimleriyle barış mesajı verdi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- YOZGAT’ta, mülteci çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yaptıkları duvar resimleriyle barış ve özgürlük mesajı verdi.

Kentte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Yozgat’ta yaşayan savaş mağduru ailelerin çocukları, duygularını resme döktü. Çocuklar, Yozgat Belediyesi Kent Park Sosyal Tesisleri’ndeki oyun parkı duvarına savaş tankının dünyaya çevrili namlusunu, halatla koparan çocukları çizdi.

Savaşın izlerini unutmak ve mutlu olmak istediklerini söyleyen çocuklar, resimde halat çekme yarışından esinlendiklerini , dünya çocuklarının halatın ucundan tutarak, savaş karşısında durduklarını anlattıklarını belirttiler.

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