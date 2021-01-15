Savaş mağdurlarından kalıcı konutlar için Türkiye’ye teşekkür mesajları; ‘Eksiğimizi bırakmıyorlar’ (2)

‘ERDOĞAN’IN ÇAĞRISINA KATILIYORUZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB ülkelerinin Ankara büyükelçilerine hitaben yaptığı konuşmasında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e, Suriye’nin kuzeyinde yapılan briket evleri ziyaret etme teklifinde bulunduğunu dile getirmişti. Rejimin saldırılarından kaçıp, Türkiye sınırındaki çadır kentlere yerleşen sivillerden Sabah Fual, “Türkiye Cumhuriyeti’nden Allah razı olsun. Briket evler yaptılar. Çadır yaşantısından kurtulup bu briket evlere yerleşmeyi bekliyoruz. Erdoğan’ın çağrısına katılıyoruz. Gelsinler bizim çadırlarımıza, çadırımızın yaşantılarına. Halimize baksınlar. AB temsilcilerini ve Erdoğan’ı bekliyoruz” dedi.

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