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Yerel Haberler
Çamlıdereli çocuklar Ata’larının huzurunda
Editör
-
9 Ekim 2019
Çamlıdere’nin Osmansin Köyü’nde yaşayan 90 ilköğretim ve ortaokul öğrencisi, Yenimahalle Belediyesi’nin destekleriyle Ata’nın huzuruna çıktı.
Yerel Haberler
Yenimahalle’de “Kolon Kanseri” semineri
Editör
-
9 Ekim 2019
Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü Kaletepe Sağlıklı Hayat Merkezi Ketem Birimi işbirliği ile “Kolon Kanseri” semineri düzenledi. Dört...
Yerel Haberler
Albert Eckstein’in Anadolu izlenimleri ÇSM’de
Editör
-
9 Ekim 2019
Taşdelen; “Albert Eckstein ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sağlığı için gerekli zemini hazırlamıştır. O yüzden bu ülkenin bütün yurttaşları Prof. Dr. Albert Eckstein’a...
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Dış Haberler
Ukrayna: Türkiye’nin yatırım modelini örnek alıyoruz
Editör
-
9 Ekim 2019
Ukrayna Devlet Başkanlığı'na bağlı Ulusal Yatırım Konseyi Ofisi Başkanı Yuliya Kovaliv, Türk şirketlerini Ukrayna'ya yatırım yapmaya davet etti.
ABD - Amerika
Trump’tan Türkiye’ye tehdit: Ekonominizi çökertirim!
Editör
-
8 Ekim 2019
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türkiye'ye yönelik tehdit içerikli açıklamada bulundu.
Dış Haberler
ÖSO Fırat’ın doğusuna hazır
Editör
-
7 Ekim 2019
FIRAT’ın doğusuna yönelik olası operasyonda TSK’nın yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı....
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Güncel Haberler
Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘hazırız’ mesajı
Editör
-
8 Ekim 2019
Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazır olduğunu açıkladı.
CHP
Biz her konuda çözüm üreten terk partiyiz
Editör
-
7 Ekim 2019
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişeye kapılmasın. Yerel seçimlerde bir basamak atladıysak, ikinci seçimde de bu basamağı atlayıp Türkiye'yi aydınlığa...
Politika Haberleri
CHP, genetik özelliğini yerine getiriyor
Editör
-
7 Ekim 2019
YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı CHP'li belediye başkanlarını eleştirerek, "Bildiğimiz CHP, 50- 60 senedir ne yaptıysa genetik özelliğini yine yerine...
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Sağlık Haberleri
Çocuklarda kalp hastalıkları yüzde 60 sinsi ilerliyor
Editör
-
9 Ekim 2019
Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, çocukluk çağında görülen ani ölümlerin 100'ünden 99'unun kalp hastalıklarından kaynaklandığını belirtti.
Yaşam Haberleri
İstanbul semalarında göç alarmı devam ediyor
Editör
-
9 Ekim 2019
Yapılan araştırmalara göre sonbahar döneminde göç yolu üzerinde bulunan İstanbul üzerinden 1 milyon leylek geçiyor. Göç alarmı devam ediyor!
Kültür-Sanat Haberleri
Tabiat Müzesi 10 binden fazla obje ile öğretiyor
Editör
-
9 Ekim 2019
Ege Üniversitesi bünyesinde 46 yıldır hizmet veren Tabiat Tarihi Müzesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilkokuldan üniversiteye birçok öğrenciye tabiat tarihini yaşayarak öğretmeye devam...
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Magazin Haberleri
Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece
Editör
-
7 Ekim 2019
Bursa'da sahneye çıkan şarkıcı Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Magazin Haberleri
Pelin Karahan’dan anlamlı hareket!
Editör
-
4 Ekim 2019
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, ‘6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Günü’ne denk gelen doğum gününde arkadaşları ve takipçilerinden hediye yerine ‘cerebral palsy’li çocuklara...
Magazin Haberleri
Hülya Avşar tenis turnuvasında yoğun ilgi gördü
Editör
-
1 Ekim 2019
Tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı.
Magazin Haberleri
Yasak Elma 51’inci Bölümü ile FOX Tv’de
Editör
-
28 Eylül 2019
Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır. Yasak Elma 51'inci Bölümü ile FOX Tv'de
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Spor Gündemi ve Haberleri
Torna ustası milli güreşçi altın madalya hedefliyor
Editör
-
9 Ekim 2019
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde torna ustası milli güreşçi Barış Aslancan (40), 13 Ekim’de Gürcistan'da düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na atölyesindeki 100 ile 150 kiloluk demir parçalarla hazırlandı.
Spor Gündemi ve Haberleri
Mikail Özerler judo’da bronz madalya kazandı
Editör
-
9 Ekim 2019
Brezilya’nın başkenti Brasilia’da düzenlenen grand slam müsabakalarının son gününde, erkekler 90 kiloda milli sporcu Mikail Özerler bronz madalyanın sahibi oldu.
Spor Gündemi ve Haberleri
Şenol Güneş: Fransa ile final maçı oynarız
Editör
-
5 Ekim 2019
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Asıl hedefimiz gruptan çıkmak olduğu için kimi, nasıl ve nerede yendik olayına bakmıyoruz. Öncelikle...
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Dış Haberler
Ukrayna: Türkiye’nin yatırım modelini örnek alıyoruz
Editör
-
9 Ekim 2019
Ukrayna Devlet Başkanlığı'na bağlı Ulusal Yatırım Konseyi Ofisi Başkanı Yuliya Kovaliv, Türk şirketlerini Ukrayna'ya yatırım yapmaya davet etti.
Video Haber
Sınıra askeri sevkiyat hızla sürüyor
Editör
-
8 Ekim 2019
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay’ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi.
Dış Haberler
Hong Kong’da taksi eylemcilerin arasına daldı
Editör
-
7 Ekim 2019
Hong Kong’da düzenlenen protestolarda, bir taksi, eylemcilerin arasına daldı. Bir kadının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tepki gösteren eylemciler ise taksiciyi darp etti.
Sağlık Haberleri
Ömer’in hastalığına 4 yıldır teşhis konulamıyor
Editör
-
7 Ekim 2019
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 4 yaşındaki Ömer Aras Kurt'un, doğuştan olan hastalığına teşhis konulamıyor. Ömer'in annesi Gurbet Kurt (34), oğlunun kendisine zarar verdiğini...
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Güncel
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Ekonomi Haberleri
Öne Çıkan
Yerel Haberler
Yerel Haberler
Çamlıdereli çocuklar Ata’larının huzurunda
Editör
-
9 Ekim 2019
Çamlıdere’nin Osmansin Köyü’nde yaşayan 90 ilköğretim ve ortaokul öğrencisi, Yenimahalle Belediyesi’nin destekleriyle Ata’nın huzuruna çıktı.
Yerel Haberler
Yenimahalle’de “Kolon Kanseri” semineri
Editör
-
9 Ekim 2019
Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü Kaletepe Sağlıklı Hayat Merkezi Ketem Birimi işbirliği ile “Kolon Kanseri” semineri düzenledi. Dört...
Yerel Haberler
Albert Eckstein’in Anadolu izlenimleri ÇSM’de
Editör
-
9 Ekim 2019
Taşdelen; “Albert Eckstein ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sağlığı için gerekli zemini hazırlamıştır. O yüzden bu ülkenin bütün yurttaşları Prof. Dr. Albert Eckstein’a...
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