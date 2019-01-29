Bu hafta sonu, Türkiye İş Bankası’nın ana sponsor olduğu ve Antalya’da gerçekleşen ‘Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası’nı takip ettim.

Türkiye’nin her yerinden ve her yaştan 2 bin 636 sporcunun yarıştığı, aileleriyle birlikte 7 bin kişinin buluştuğu şampiyona kelimenin tam anlamıyla bir görsel şölendi.

Bu özel ve güzel sporun kaptan köşkünde, federasyon başkanlığı koltuğunda oturan sayın Gülkız Tulay’la da şampiyona sırasında kısaca konuşma fırsatı yakaladım.

“Spora yatırım geleceğe yatırımdır. Satranç sporuna yatırım ise bu ülkenin sağlıklı, stratejik, azimli, hırslı, üreten ve hızlı düşünen genç beyinlerine yapılan yatırımdır. Satranç sporuna yapılan yatırım, bugün ile gelecek arasında sağlam köprü kurabilmek için etkilidir. Özgüveni yüksek nesillerin oluşması için onlara ışık olmaktır. Satranç, bir spordan çok daha fazlasıdır…” diyen başkan Tulay’ın sözlerinin her satırı, hatta her kelimesi ayrı bir anlam taşıyor bence.

Hemen kısa bir araştırma yaparak, satrançta yükselen çıtanın hangi evrelerden geçtiğine baktım.

Büyük bir özveriyle çalışan federasyonun, Türkiye İş Bankası desteğiyle, 22 bini aşkın okulda satranç sınıfı açtığını, belediyelerle birlikte ‘Doğru hamlede buluşalım’ projesi ile yüzbinlerce öğrenci, öğretmen ve aileyi satrançla tanıştırdığını gördüm.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteğiyle tüm sevgi ve çocuk evlerine İş Bankası Satranç Sınıfları açılmış. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda, ‘Yeni hayata bir hamle’ projesiyle de suça sürüklenmiş, çocukların hayatı satrançla aydınlatılmış.

Diğer başarılı etkinlikler arasında, bu oyunu dört duvar arasından dışarı taşıyan ‘Sokakta satranç var’ projesiyle, 81 ilde her yaştan satranç sever, 81 ilde; sokak ve parklarda, satranç oynarken, ‘Kale gibi gelecek satranç eğitim projesi’yle de şehit çocuk ve yakınları satranç sporunun içine çekilmiş. ‘Gören eller’ projesiyle de, ülkedeki tüm görme engelli okullarında, özel satranç sınıfları açılmış.

900 bine yaklaşan lisanslı sporcu sayısı, uluslar arası başarıları ve altından kalktıkları muhteşem organizasyonlarla çıtayı çok yükseklere taşıyan ve giderek bir satranç ülkesi olma yolunda azimle ilerleyen, ülke satrancına ve tüm emeği geçenlere, pek tabi ki de Gülkız başkan ve ekibine, “Emeğinize sağlık” diyor, umut verici gelecek için gönülden kutluyorum.

Kalın sağlıcakla…