Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk ve orta öğretim kurumlarında seçmeli ders haline getirdiği satranca, Özdilek de anlamlı ve büyük bir destek verdi. Sosyal sorumluluk projelerine önem veren Özdilek, Türkiye genelindeki 12 şehirden 64 genci satranç turnuvasında bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Son yıllarda çocukların ve gençlerin beyin gelişimi için taşıdığı önem sebebiyle birçok kurum ve kuruluşça desteklenen satranç, sosyal sorumluluk projelerinde de öne çıkıyor. Bu kapsamda Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Özdilek’in iş birliği ile hazırlanan turnuvanın ön elemeleri 17 – 18 Kasım’da gerçekleşecek.

TSF internet sitesi üzerinden her şehir için ayrı şekilde açılacak kayıt platformlarında, çevrim içi başvuruların kabul edildiği turnuvanın ön elemelerine; 8- 16 yaş grubunda, toplam 1.024 yarışmacının katılım sağlayacağı ön görülüyor. Her lokasyonun birincisi, 24 – 25 Kasım hafta sonunda ÖzdilekPark Bursa Nilüfer’de gerçekleşecek büyük finale katılmaya hak kazanacak.