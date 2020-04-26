Türkiye Satranç Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 3’üncü ve 4’üncü Kademe Antrenör Gelişim Semineri’nin online düzenleneceği bildirildi.

Satranç Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; koronavirüs sürecinde evde kalınan süreci en iyi şekilde değerlendirmek için federasyonun birbirinden önemli online eğitimleri gerçekleştirimeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada; Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitim Yönetmeliği’nin geçici 3’üncü maddesi gereğince yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar antrenör kurslarının açılamayacağı kaydedilerek, “Yeni kurslar yayımlanan yeni yönetmelik ve federasyonumuzca hazırlanacak talimat gereğince açılabilecektir. Yeni kurslarda federasyonumuz tarafından sadece uygulama eğitimleri yürütülecektir.

Tüm kademeler için kurslarımızın temel eğitim bölümü uzaktan eğitim yöntemiyle Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumu tarafından beş kademe olarak yapılacaktır. Federasyonumuz tarafından verilecek uygulama eğitimlerine katılabilmek için kursiyerlerin temel eğitim derslerini uzaktan eğitim ve yapılacak merkezi sınav yoluyla başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Duyurular Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile eş zamanlı web sitemizde ilan edilecektir” denildi.