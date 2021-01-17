Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2020 yılında 408 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu. Merkez’de, sokak hayvanlarına yönelik toplam 23 bin 274 tedavi işlemi uygulandı.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2020 yılında 408 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu.

“Satın alma sahiplen” anlayışını yaygınlaştırmaya çalışan Çankaya Belediyesinin, hayvanları sahiplendirme politikasının sadece barınaktan göndermek olmadığını ifade eden yetkililer, “Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz. Onlar sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanlar. İstiyoruz ki barınaktan sonraki hayatı gerçekten farklı olsun. Bu nedenle sahiplendirme yaparken onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Örneğin fazla hareketli bir köpeğimizi sahiplendireceğimiz zaman sahiplenecek kişinin bahçeli bir yerde oturuyor olmasını tercih ediyoruz” dedi. Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren yetkililer, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu belirtti.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2020 yılında 23 bin 274 tedaviye yönelik işlem uyguladı. Karma, kuduz, mantar, iç-dış parazit aşılarının da yapıldığı merkezde toplamda bin 692 aşılama yapıldı.