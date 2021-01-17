Ana Sayfa Haberler Satın alma sahiplen
Kategoriler: Öne ÇıkanYerel Haberler

Satın alma sahiplen

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2020 yılında 408 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu. Merkez’de, sokak hayvanlarına yönelik toplam 23 bin 274 tedavi işlemi uygulandı.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2020 yılında 408 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu. 

“Satın alma sahiplen” anlayışını yaygınlaştırmaya çalışan Çankaya Belediyesinin, hayvanları sahiplendirme politikasının sadece barınaktan göndermek olmadığını ifade eden yetkililer, “Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz. Onlar sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanlar. İstiyoruz ki barınaktan sonraki hayatı gerçekten farklı olsun. Bu nedenle sahiplendirme yaparken onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Örneğin fazla hareketli bir köpeğimizi sahiplendireceğimiz zaman sahiplenecek kişinin bahçeli bir yerde oturuyor olmasını tercih ediyoruz” dedi. Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren yetkililer, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu belirtti. 

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2020 yılında 23 bin 274 tedaviye yönelik işlem uyguladı. Karma, kuduz, mantar, iç-dış parazit aşılarının da yapıldığı merkezde toplamda bin 692 aşılama yapıldı.   

Editör

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
Editör
Etiketler: Çankaya BelediyesiSokak hayvanları
59 saniye önce

Son Haberler

Üsküdar’da çocukların kar sevinci… Kar topu oynadılar, dik yokuşlardan kaydılar

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Özellikle Anadolu Yakası’nın…

3 dakika önce

Samsun’da kısıtlamada balık satışı sürüyor

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında balıkçılar, tezgahları başında müşterilerine hizmet vermeye devam etti.…

3 dakika önce

Yenimahalle’den vatandaşa yerinde sağlık desteği

Vatandaşların sağlık hizmetlerine yürüme mesafesinde ulaşabilmeleri amacıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanına kurulan…

5 dakika önce

Park halindeki kamyon alev alev yandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, otoparkta park halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası…

12 dakika önce

Vuhan Laboratuvarı’nda bilim insanlarından kritik itiraf

Koronavirüsün çıkış yeri Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvarda çalışan bilim insanları, koronavirüs bulaşmış yarasalara ev sahipliği…

12 dakika önce

Çanakkale’de kar yağışı etkili oldu

Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kentin yüksek kesimleri…

12 dakika önce