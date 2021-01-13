Satılan ev yüzünden okul müdürünün emlakçıyı dövdüğü iddiası

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde emlakçı Ahmet Göbüt, sattığı ev nedeniyle ilçedeki bir okulda görev yapan müdür E.C.’nin kendisini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. E.C.’nin sattığı evi almak istediğini ancak kendisine kaparo vermediğini söyleyen Ahmet Göbüt, “Hanımım ve çocuğumun yanında beni darbetti. Yumruk vurdu, boğazımı sıktı, şikayetçiyim” dedi.

Karadayı Mahallesi’nde geçen hafta cuma günü bir ev satan emlakçı Ahmet Göbüt’ün sattığı evin komşusu konumunda bulunan ve ilçedeki bir ortaokulda müdürlük yapan E.C. tarafından darbedildiği öne sürüldü. İddiaya göre, E.C. evi kendisine değil başka birine sattığı gerekçesiyle Ahmet Göbüt’ü sattığı evin bahçesinde eşi ve çocuğunun yanında dövdü. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan Ahmet Göbüt, E.C.’den şikayetçi oldu.

Ahmet Göbüt, “Bu evi almak için bana kaparo vermedi. Ben de müşteri çıkınca evi sattım. Daha sonra beni telefonla aradı, ‘görüşelim’ dedi. Sattığım eve gelerek, evi sattığım aile, hanımım ve çocuğumun yanında beni darbetti. Bu planlanmış bir şeydir. Böyle okumuş, kültürlü, müdürlük yapmış bir kişi; haneme tecavüz, kasten adam yaralama; hazımsızlıkla, emlakçılık yapamadığı için beni resmen öldürmeye teşebbüs etti. Arkadan gelerek yumruk vurdu. Boğazımı sıktı. Şikayetçiyim. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

Göbüt’ün avukatı Hüseyin Dalıç, “Müvekkilim 15 yıldır Serik’te emlakçılık yapar. Bir ortaokul müdürü E.C.’nin de haricen emlakçılık yaptığını duyduk. Müvekkilimin üçüncü bir şahsa sattığı evi kendisi alamadığı ve aracılık, emlakçılık yapamadığı için 8 Ocak Cuma günü Karadayı Mahallesi’ndeki satışı yapılan evin bahçesinde müvekkilimize saldırıp oğlunun yanında darp etmiştir. Müvekkilimin evi sattığı şahısların yanında bir darp olayı gerçekleşmiştir. Bunun üzerine Belek polis karakoluna giderek okul müdürü E.C.’den davacı olduk. Hastaneden rapor aldık. Olay savcılığa intikal ettikten sonra idari soruşturma için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulunacağız. Ayrıca Okul Aile Birliği Başkanı Evren Kesme gerekli yerlere müracaatta bulunacak. Biz bu şahsın bu saldırgan tavrı ile idarecilik yapamayacağı kanaatindeyiz. Gerekli mercilere şikayette bulunacağız” diye konuştu.

E.C.’nin görev yaptığı okulun, Okul Aile Birliği Başkanı Evren Kesme de, “Ahmet Bey’e yapılan saldırıdan sonra okuldaki öğrenci velilerimiz bana gelerek öğrencilerinin bu gibi bir öğretmenden eğitim almasının istemiyor. Ben de buna istinaden bugün giderek Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaatta bulunacağım” dedi.

Konuyla ilgili E.C.’nin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI