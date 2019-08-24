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Satala Antik Kent’te kazılar sürüyor

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Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Sadak köyü sınırları içerisinde yer alan ve Roma’nın 15’inci Lejyonu’nun yaklaşık 600 yıl hüküm sürdüğü Satala Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca başlatılan Satala Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarını Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığındaki heyet sürdürüyor. 25 kişilik ekiple yaz başından beri devam ettirilen çalışmalarda şimdiden çok sayıda arkeolojik eser ortaya çıkarıldı. Kazılarda, 100 metrekarelik bir alan içerisinde toprağın yaklaşık 50 santimetre altında bulunan 2 bin yıllık Roma ve Bizans dönemine ait duvar ve eserlerin ortaya çıkarılması tarihe de ışık tutuyor.

ÇALIŞMALAR KENTE ZENGİNLİK KATMIŞTIR’

Bölgede süren kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, son durum hakkında kazı heyetinden bilgi aldı. Taşbilek, “Hem ilimiz hem de ülkemiz açısından arkeolojik değeri olan Satala Antik Kenti’ni kazı ekibi ile birlikte gezerek değerli bilgilerini aldık. Satala Antik Kenti, Roma dönemindeki dört Anadolu lejyonlarından bir tanesi olup günümüzde diğer lejyonların şehirler altında kalması nedeniyle incelemeye tabi tutulacak önemli ve özellikli bir lejyon. Bu çalışmalar Gümüşhane’mize büyük bir zenginlik kazandırmaktadır. Çabamız, bu antik kenti insanlığın ortak mirası olarak gün yüzüne çıkarmak ve insanlığın ortak kullanımına sunabilmek. Bunlar bizim coğrafyamız ve ülkemiz için önemli değerlerdir. Bu değerleri ortaya çıkarabilmek için kazılarımızın sürekliliğini sağlamak için önemli bir katkı sağladık. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi çerçevesinde, burayı ülkemize ve insanlığa bir an önce sunabilmek için gerekli çalışmaları yapacağız, ek kaynaklarımızı ayıracağız. Bütün dünyanın özel bir önem göstereceği, gelip görebileceği bir yer olarak inşallah ortaya çıkacaktır” dedi.

‘BİRÇOK YAPI KARŞIMIZA ÇIKTI’

Kazı Başkanı Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Şahin Yıldırım ise ay sonuna kadar kazı çalışmalarına devam etmeyi planladıklarını aktararak, “Kazı çalışmalarımız şuan daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Kentin merkezi sayılabilecek ana tampon lejyon kalesinin komuta merkezi olduğunu düşündüğümüz alanda çalışmalar devam ettirilmektedir. Bu sebeple çalışmalar sırasında bu lejyon kampında ana kalenin duvarları ve onunla bağlantılı birçok yapı karşımıza çıktı. Aynı zamanda Orta Bizans ile tarihlendirilebilecek bir kilise yapısının içinde bulunan birçok mezar taşı da yine bu sene bulunan enteresan bulgular arasında geçmekte. Kazı çalışmaları henüz çok erken ve emekleme aşamasında. Bunlar bütçe ve zamanla bağlantılı. Yaklaşık 10 yıllık bir süre içerisinde Satala Antik Kenti’nin görünebilirliğinin arttırılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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