Mustafa Kaplan ile yolları ayıran Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay takımla olan ilk antrenmanı sırasında açıklamalarda bulundu.



Süper Lig’de 13 puanla 17. sırada yer alan takımın teknik direktörü Akçay “Zor bir durum söz konusu ama şikayet etme şansımız yok. Dolayısıyla şikayet ederek sorunun parçası olmak yerine sorunu çözeceksiniz. Başarmak, ligde kalmak, üst sıralara tırmanmak imkansız değil.” ifadelerini kullandı.

“Hem karakterli takım hem de takımına sahip çıkan taraftar var. Onların yüksek enerjisini arkasına alan bir ekip var.” diyerek taraftarları da unutmayan teknik adam ardından “Yönetim kurulu gerekli çabayı göstermiş, oyuncularımızın ekonomik sorunlarının büyük bölümünü zaten çözmüş. Bu da bizim için çok büyük bir şans. Bunu olumlu kullanıp biz de üzerimize düşen görevi iyi yapmaya çalışacağız. Bunun için çok çalışacağız ve bu saygıdeğer kulübümüzü bu kaoslu ortamdan çıkarmaya çalışacağız. Umarım başarırız. Futbola borçlusunuz. Futbol size ev, araba verdi, çocuklarınızın okuması için ekonomi verdi. Nasıl olacak? Bunları alırken iyi ama şartlar kötü oldu diye futbola sırtını döneceksin, biz dönmüyoruz, anlayışımız o değil.” açıklamasında bulundu.