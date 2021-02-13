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Sarp Gümrük Kapısı’nda, TIR’ın yakıt deposundan 480 kilo bal çıktı

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda TIR’ın yakıt deposuna saklanarak yurda sokulmak istenen 480 kilo kestane balı ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gürcistan’dan Sarp Gümrük Kapısı’na gelen yabancı plakalı TIR, analiz sonucunda riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasında aracın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak yakıt deposu kontrol edildi. İnceleme sonucunda, yakıt deposunun bir bölümüne yapılan zulada bal gizlendiği anlaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, sürücüsünün yakıt dolu olduğunu beyan ettiği araç deposundan 480 kilo kestane balı ele geçirildi. Sağlıksız koşullarda piyasaya sürülmek istenen 480 kilo bala ve araca el konuldu, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.
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