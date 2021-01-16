Saros Körfezi’ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımına başlandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Erikli köyü sahilinde yaz aylarında yaşanan su sorununu çözmek amacıyla yapılacak olan, içme suyu depoları ve şebeke hattı bulunan tesisin yapımına başlandı.

Keşan Belediyesi, yaz aylarında nüfusu 100 bini aşan Erikli köyü sahilinde yaşanan su sıkıntısını çözmek için yeni bir tesis projesi geliştirdi. Enez ilçesine bağlı Kocaali köyünde kurulacak olan tesisin inşasına yüklenici firma başladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bölgede yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının önüne geçerek, vatandaşlara sağlıklı, içilebilir ve temiz su sağlayacaklarını belirterek, “Hayırlısıyla tesis için ilk kazmamızı vurduk. Yıllardır beklenen tarihi bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kocaali köyünde bulunan kuyulara enerji nakil hattı, su depoları, paket arıtma tesisi inşa edilerek, Erikli köyünde yapılacak su deposuna kadar 22 kilometrelik terfi hattı yapılacak. Tesisten 22 kilometrelik hatla Erikli köyü sahiline su aktarılacak. Projenin tamamlanma süresi 180 gün. Eğer hava koşulları müsaade ederse yaz başlamadan projeyi tamamlamış olacağız” dedi.

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