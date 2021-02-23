Saros Körfezi’ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımı sürüyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Erikli köyü sahilinde yaz aylarında yaşanan su sorununu çözmek amacıyla inşasına başlanan içme suyu depoları ve şebeke hattının yapımı sürüyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, projeyi, yaz sezonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros Körfezi’ndeki Erikli köyü sahilinde yaşanan su sıkıntısına çözecek Erikli Sahili İçme Suyu Terfi ve Şehir Şebeke Hattı için devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların sürdüğü Şabanmera ile Yayla köyü arasındaki Tekirçeşme mevkisine gelen Helvacıoğlu, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran’dan bilgi aldı.

‘SEZON BAŞINDA SAHİLİMİZE SU GELECEK’

Erikli köyü sahilinde yaz aylarında yaşanan su probleminin çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirten Helvacıoğlu, “Engebeli bir arazide ekibimizle birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda çalışmalarımızda her şey yolunda. Erikli sahilinin bu sezon suya kavuşması için canla başla çalışıyoruz. Kar yağışı nedeniyle çalışmalarımız sekteye uğradı. Projemizde yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda bir hat var. Çalışmalar takvime uygun olarak ilerliyor. Sezon başında sahilimize su gelecek. Ancak şehir içerisinde de 25-30 kilometre uzunluğunda şebeke bağlantısı yapılacak. Bu çalışmamızı sezon sonuna bırakmayı düşünüyoruz. Pandemi konusunda olumlu gelişmelerin olması halinde sahillerimizde yoğunluk bekliyoruz. Bu nedenle suya ihtiyaç olacak. Bu durumu göz önünde bulundurarak, sezon sonunda da şehir içerisinde şebeke çalışmalarını yapacağız. Güzel havaları fırsata çevirerek, elektrik, kuyu, hat döşemesi gibi konularda başta olmak üzere 6-7 koldan birden çalışıyoruz” dedi.

‘ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPIYORUZ’

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran da çalışmaların hızla devam ettiğini ifade ederek, “Kocaali köyünde DSİ tarafından açılmış beş kuyu var. Bu kuyuların dışında çalışmalar kapsamında iki yeni kuyu açıyoruz. Yedi kuyu Erikli Sahili’mize su sağlayacak. Şu an Şabanmera ile Yaya arasında, Tekirçeşme denilen mevkideyiz. Kocaali köyü bulunduğumuz noktadan 4,5 kilometre uzaklıkta. Şu anda terfi borularımızın kaynağı yapılıyor. Bulunduğumuz noktaya kadar su enerji ile gelecek. Yani toplama deposundan buraya kadar su pompaj hattından gelecek ve buradan itibaren 8 kilometre mesafeyi cazibe ile gidecek. Çalışmalarımızda elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz” diye konuştu.

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