Saros Körfezi’nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: 1 dakika içinde battı

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden kurtulduktan sonra 4 saat yüzerek kıyıya ulaşmayı başaran Murat Erden (32), “Herşey saniyede oldu, biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi, bizi savurdu. Bir dakika içerisinde battı tekne” dedi.

Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında dün Kemal Abay, Murat Erden, Uğur Soykan ve Hasan Soykan’ın balık tutmak için denize açıldıkları tekne alabora, olup, battı. Öğretmen Murat Erden kıyıya yüzerek çıkarken, Uğur Soykan arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaybolan Kemal Abay ve Hasan Soykan’ı arama çalışmaları sürürken, Erden ve Soykan, Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altında tutuluyor.

‘TEKNE 1 DAKİKA İÇİNDE BATTI’

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Murat Erden, teknenin aldığı dalga darbesinin

ardından su dolmaya başladığını anlatarak, “Herşey saniyede oldu, biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi, bizi savurdu. Bir dakika içerisinde de battı tekne. Belki bir dakika bile sürmedi. Tam batarken tekneye doğru tutunalım ya da yüzelim dedik. Kıyıdan uzaktık. Tekne batınca ihtimaller kayboldu. Benim yüzmem iyiydi, ‘önden gideyim’ dedim. Arkadaşlar da arkamdan geliyordu. Ama ben ne kadar çabuk çıkarsam onlara hemen yardım getiririm diye önden gittim. Ara ara bağırdım, çok dalga vardı. Birbirimizi kaybettik. Ben daha hızlı giderim diyordum. Dalgalı olunca mücadele gerektirdi. 4- 5 saat yüzdüm herhalde” dedi.

‘GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ’

Denizden çıktıktan sonra kıyıdaki bir restorana giderek, yardım istediğini ifade eden Erden, “Restorana girerek, sahil güveliği aramalarını söyledim. Tekne battığında arkadaşlarım arkamdaydı. Biz zaten ayrı yerlere düştük. Çok kısa bir sürede birbirimizi kaybettik. Bağırdım ama ses gelmedi. Belki onlar da bağırmıştır. Sahil yakın gibi gözüktü, dalga olmasa daha hızlı giderdim. Bana zaten ‘sen yüz en azından çık haber ver’ dediler. Hızlıca yüzerek, yardım göndermekti niyetim. Çıktığımda açık bir restoran vardı. Oraya gittim, yardım istedim. Onlarda gerekli yerleri aradılar. İnşallah diğer arkadaşlarım da kurtarılır. Güzel haberler bekliyoruz” diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren ve İpsala Belediyesi’nde çalışan Uğur Soykan’ın (27) durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

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