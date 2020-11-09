Ana Sayfa Güncel Haberler Saros Körfezi’nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor / Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
MSB, keskin nişancıların görüntüsü paylaştı: Onlar; görevini tam 12’den vurarak yapar
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların görüntüsünü sosyal medyadan, "Onlar; görevini sessizce ve tam 12'den vurarak yapar!" açıklaması ile paylaştı. Bakanlık...
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 24’e düştü
Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bir bölümün karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü. Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, yeterli yağışın...
Cezaevinden izinli çıktı, cüzdan çalarken yakalandı
Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da cezaevinden izinli çıkan Ferman S. (40), kendisine adres soran kadının çantasından cüzdanını çaldığı sırada Yunus ekiplerince yakalandı. Ferman S.'nin bir...
Datça’da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Elektrik tellerinin kopmasını sonucu çıktığı belirlenen yangında 10 dönüm...