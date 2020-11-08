Saros Körfezi’nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (3)

1 KİŞİ KURTARILDI

Saros Körfezi’nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 3 kişiden Uğur Soydan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde sağ olarak kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan Soydan’a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

‘DİĞERLERİNE GİDİN’

Sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşınan Uğur Soydan’ın, “Diğerlerine gidin, diğerlerine gidin” diyerek, görevlilere seslendiği duyuldu. İpsala Belediyesi personeli olduğu öğrenilen Soydan, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Denizde kaybolan tekne sahibi Kemal Abay ile Hasan Soydan’ı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Enez’e giderek, arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Aksay, kıyıda bekleyen kayıp yakınları ile de görüşüp, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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