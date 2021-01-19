Şarj aleti tutuştu; çıkan yangında 1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, prizdeki şarj aletinin tutuşması nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında, bir evde bulunan 1’i bebek olmak üzere 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 05.00 Merkez Mahallesi 4538 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 4’üncü katında çıktı. İddiaya göre, prize takılı şarj aletinin alev alması sonucu evde çıkan yangını fark eden komşuları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairenin kapısını kırarak içeriye girdi. Evde bulunan 1’i bebek olmak üzere 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, evde çıkan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 kişi dumandan etkilenirken, evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ve polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlatırken, yangının prize takılı olan şarj aletinden çıktığı ileri sürüldü.

FOTOĞRAFLI