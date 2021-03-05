Sarıyer’de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER’de, aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, önündeki otomobile çarpıp savrulduktan sonra karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 BE 7660 otomobil, aynı yönde ilerleyen Murat Yayla’nın kullandığı 34 DJR 858 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeride geçerek Sarıyer istikametindeki 34 CRG 992 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.



OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle adı öğrenilemeyen 34 BE 7660 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kadın araçta sıkıştı. Diğer otomobillerde bulunanlar kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi, Sarıyer istikameti ulaşıma kapandı.



YARIM SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDILAR

Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı.

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