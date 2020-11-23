Sarıyer’de taksi evin bahçesine girdi; Şoför yaralandı-1

Burçak BOZKUŞ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS vakalarının yeniden tırmanışa geçmesinin ardından, özellikle İstanbul'un kalabalık ilçelerinden biri olan Eminönü'nde manzara yine aynı oldu. Çoğu kişinin maskesiz olduğu ve sosyal...