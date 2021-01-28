Sarıyer’de sabun yüklü kamyon alev alev yandı

Özgür EREN-Cengiz ÇOBAN İSTANBUL (DHA)-SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabun yüklü kamyon alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde yoğunluk oluştu.
Sarıyer, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprü çıkışı Edirne istikametinde saat 09.00 sıralarında sabun yüklü 34 PJ 5755 plakalı kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyonu emniyet şeridine çeken sürücü durumu itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonun kasasını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde 2 şerit trafiğe kapatıldı.
FOTOĞRAF
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da evinin damında güvercin uçurduğu sırada tabancayla sırtından vurulan Hüseyin Korkmaz’ı (40)…
Müslim SARIYAR/ Ali GÜNDOĞAN/ MUĞLA (DHA)- MUĞLA’da yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı belirlenen 2 kişi,…
Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, sipariş üzerine el yapımı bağlama üreten ve Aşık Veysel'in…
Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANALI ressam İbrahim Şendil, koronavirüs aşısını bularak tüm dünyaya umut ışığı…
Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- DÜNYANIN sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili…
TOKAT'ta 2017 yılında kurulan Olgunlaşma Enstitüsü'nde, usta öğretici Hilal İşler (43) tarafından Danişmendli Beyliği döneminde…