Sarıyer’de park halinde freni boşalan hafriyat kamyonu kafenin duvarına çarparak durdu

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) – SARIYER’de alt yapı çalışmasında çıkan hafriyatın yüklendiği kamyon işçiler çalıştığı sırada park halindeyken aniden hareket etti. Sürücü koşarak kamyona binmeye çalıştı ancak yetişemedi. Freninin boşaldığı iddia edilen kamyon kafenin duvarına çarparak durabildi. O sırada kafenin kapalı olması olası faciayı önledi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Tarabya Mahallesi Salcıkır Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki altyapı çalışmalarında çıkan hafriyatın yüklendiği 34 LR 3083 plakalı kamyon, park halindeyken aniden yokuş aşağı hareket etti. Kamyonun aşağı doğru gittiğini gören şoför koşarak kamyona binmeye çalıştı ancak yetişemedi. Freninin boşaldığı iddia edilen ve hızla yokuş aşağı giden kamyon o sırada içeride kimsenin olmadığı kafenin duvarına çarparak durdu. Kazada kafe zarar görürken, bitişikte bulunan evin bahçe duvarı da yıkıldı. Kaza sırasında kafede kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

“EN BÜYÜK ŞANSIMIZ BURADA KİMSENİN OLMAMASI”

Kazada zarar gören kafenin sahibi Gündüz Ilık, “Arabayı park etmiş yokuşta, inmiş arabadan, frenleri boşalıyor, kendiliğinden kayıyor. Şoför binememiş de arabaya, kendi istikametinde gelmiş dükkana girmiş. Dükkanda kimse yoktu, kapalıydı. En büyük şansımız o. Burada salıncak var, normalde çocuklar eksik olmazdı buradan, sallanırlardı, şansımıza çocuk da yokmuş. Böyle bir tehlike atlattık” dedi.

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“DÖRDÜNCÜ KEZ EVİMİZE ARABA GİRİYOR”

Bahçe duvarı yıkılan evin sahibi Nuriye Yücel ise, “Bir gürültüyle, bağırmayla dışarı çıktım. Bir de baktım ki, buralar darmadağın. Ben sürekli belediyeye gittim, şuraya bir tümsek yapalım diye. Bizim evimize bu dördüncü defa araba giriyor. Yaptıramadım. Çok korktum, ne yapacağım bilmiyorum” diye konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.