Sarıyer’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti 

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Yılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA)- SARIYER’DE yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Şenay Günay’a, hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan Günay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Büyükdere Caddesi Derbent mevkiinde dün saat 08.00 sıralarında hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Şenay Günay’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi duran kadına dakikalarca kalp masajı yaptı. Hafif ticari araç sürücüsü de aracından inerek sağlık ekiplerinin müdahalesini izledi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şenay Günay hayatını kaybetti.