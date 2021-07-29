Sarıyer’de otomobili ile köpeği ezip kaçtığı iddia edilen kadın konuştu: Köpeği ezdiğimi fark etmedim

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- SARIYER’de geçen Pazar otomobiliyle bir siteden çıkarken yolda yatan köpeğin üzerinden geçtiği ve durmayarak olay yerinden uzaklaştığı güvenlik kameralarına yansıyan Buket B. konuştu. Buket B., “Ben de hayvan severim, evimde hayvan besliyorum. Kesinlikle köpek ezdiğimi fark etmedim. Yoksa mutlaka durup ilgilenirdim'” dedi.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Zekeriyaköy Mahallesi, Hasan Ali Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Buket B.’nin kullandığı otomobil bir siteden çıkarken yolda yatan Cindy isimli köpeğin üzerinden geçti. Köpek feryat ederek sokak arasına doğru koşarken, otomobil sürücüsü durmayarak yoluna devam etmişti.

‘ÇOK ÜZGÜNÜM, KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY HİÇ YAŞANMASAYDI’

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca otomobil sürücüsü Buket B.’ye tepkiler çığ gibi büyüdü. Gelen tepkiler üzerine o gün orada bir köpeği ezdiğini söyleyen Buket B. yaşananlarla ilgili olarak “Maalesef çok üzgünüm, üç gündür kabuslar görüyoruz ailece. Çok istemeden olan bir olay. Kesinlikle ben hayvan besleyen, sokak hayvanlarını besleyen bir insanım. Sitenin çıkışında, yokuş yukarı çıkıp sola doğru döndüğümde önce bir şey hissetmedim ama daha sonra sanki bir çöpün üstünden geçiyormuşum gibi hissettim. Daha sonrasında aynadan baktığımda, koşan bir köpek gördüm. Hemen dönülmez olan noktadan paniklediğim için zaten orada kavşak var aslında, dönülmez olan yerden dönerek köpeği aramaya çalıştım. Ama köpek koşarak araya girdiği için göremedim. Sitenin ucuna kadar aradık ama yaralı bir hayvan görmedim ve ben de zarar gelmediğini düşündüm. Ya da aradan falan geçtiğini düşündüm açıkçası. Çok üzgünüm, keşke yaşanmasaydı böyle bir şey. Umarım kendimi doğru ifade edebilmişimdir. Elimden ne geliyorsa Cindy için yapmaya hazırım. Ayrıca sokak hayvanlarına da ayrıca mama yardımında bulunacağım. Ama dediğim gibi böyle talihsiz bir olay hiçbir insan bilerek, kasti olarak, isteyerek yapamaz. Caniliğe girer, insanlık sıfatına yakışmaz. Burada sitede arkadaşlar bana ulaştılar, ben zarar gördüğünü bile bilmiyordum. Bana ulaştılar ve ben hemen duyar duymaz Cindy’i ziyarete gittim. Çok üzüldüm ama şükür ki yaşıyor ve şu anda durumu iyiye gidiyor. İnanın iki gündür dualarım onunla birlikte. Umarım hiç kimse böyle bir şey yaşamasın, çok ağır bir şey gerçekten, çok üzgünüm. Cindy’e ben her anlamda destek olacağım zaten, masraflarını karşılayacağım. Bununla birlikte, Cindy’e bakan arkadaşlarla konuştuk sokak hayvanlarına mama bağışı yapacağım. Umarım bu da bir örnek olur. Onlar da bizim can yoldaşımız, onlarla birlikte yaşıyoruz. Hep birlikte güzel bir şekilde neden yaşamayalım” şeklinde konuştu.



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