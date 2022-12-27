Sarıyer’de otomobil alev alev yandı

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Mustafa Mert KARACA-Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER’de otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangını vatandaşlar yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesi sırasında aracın motor kısmında patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi’nde park halindeki 34 EFY 60 plakalı otomobilin motor kısmında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında alevler, kısa sürede tüm otomobili sardı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE EDERKEN PATLAMA OLDU

Alevlere çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesi sırasında aracın motor kısmında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri patlama riskine karşılık vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil demir yığınına döndü.

Yangının ilişkin incelemeler devam ediyor. (DHA)

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(FOTOĞRAF)