Sarıyer’de motosiklet hırsızları kamerada

Zeki GÜNAL – Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) – SARIYER’de 2 hırsızın, park halindeki motosikleti çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bahçeköy’de 23 Şubat Salı günü saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Sabaha karşı sokağa gelen kapüşonlu iki hırsız, bir süre etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Hırsızlardan biri etrafı gözetlemeye devam ederken, diğer hırsız motosikleti iterek yola çıkardı. Motosikleti çalan iki hırsız, olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu iki kişinin sokakta etrafı gözetlemeleri daha sonra park halindeki motosiklete yanaşmaları görülüyor. Bir kişi gözcülük yaparken diğeri motosikleti iterek yola çıkarıyor. İki hırsız, motosikleti iterek olay yerinden uzaklaşması kameraya yansıyor.

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