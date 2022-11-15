 Sarıyer’de makas atan aday sürücüye 2 bin 642 lira ceza

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Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) – SARIYER’de makas atarak trafikte ilerleyen sürücü M.A.C.’ye 2 bin 642 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü adayı olduğu tespit edilen M.A.C.,75 ceza puanını geçmesinden dolayı sürücüsü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Hacı Osman Bayırı Caddesi’nde 34 EVR 419 plakalı otomobil sürücüsünün makas attığı anlar sosyal medyada yayınlandı. Tepki çeken görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 34 EVR 419 plakalı aracın sürücüsünün M.A.C. olduğu tespit edildi. Sürücü M.A.C.’e makas atmaktan bin 823 TL, saygısızca araç kullanmaktan 196 lira, yakın takip maddesinde 196 TL ve film cam ihlalinde 427 lira olmak üzere, toplamda 2 bin 642 lira para cezası uygulandı. Aday sürücü olduğu tespit edilen M.A.C.’nin 75 ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. M.A.C., trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlemleri yapılmak üzere Sarıyer Çayırbaşı Şehit Emrah Taşdemir Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.