Sarıyer’de, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Mahalle sakinleri, yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını söyleyerek şikayetçi oldu.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üstünde dün akşam meydana gelen olayda, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını vurgulayan mahalle durgunları polise ihbarda bulundu. Ağızlarını çaputla kapatan mahalle durgunları duruma tepki gösterdi. bazı kamyon sürücülerinin özellikle gece saatlerinde kasten yola kimyasal madde döktüklerini iddia eden

mahalle durgunlarından Asiye Çakır, “Bir kamyon arkayı açmış, döke döke gitti buradan. Ben gerilim hastasıyım. Bu daima bu şekilde olur mu? Aynı bembeyaz, aynı yoğurt gibi yola döke döke gitti” dedi.

Asiye Çakır’ın eşi Yusuf Çakır ise, “Adam buraya asit döktü, firar etti gitti. Yoğurt falan yedik midemiz öyle yerine geldi. Yağmur yağmaya başlayınca azıcık etkisi azaldı fakat hala kokuyor” diye konuştu.