Sarıyer’de korkutan alevler (1)

Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Side turizm merkezinde Covid-19 kapsamında alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri, normal araçların giremediği antik kent...
Murat HAZER/ KAYNARCA (Sakarya),(DHA)- SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde, Şengül Sarıca (36), KOSGEB’de girişimcilik eğitimi aldıktan sonra orman ürünlerini geri dönüşümle yakıt haline getiren pelet üretim...
Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin yayıldığı 2 bin 400...
İbrahim LALELİ/ ANTALYA (DHA)- ANTALYA'da kadınlar, dekoratif tırnak ve makyaj modelleriyle yılbaşına hazırlanıyor. Kimileri tırnak protezlerini yılbaşına özgü şekil ve renklerde boyatıyor, kimileri de...