Sarıyer’de korkutan alevler (1)

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin yayıldığı 2 bin 400...