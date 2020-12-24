Sarıyer’de korkutan alevler (1)

Yazar
-
0
0

Zeki GÜNAL/İSATANBUL,(DHA)-SARIYER bir binada yangın çıktı. Binanın çatısını saran alevler çevrede panik yarattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

(FOTOĞRAF)
 

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri