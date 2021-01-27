Sarıyer’de iş adamına silahlı saldırı

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM – Özgür EREN İSTANBUL,(DHA) SARIYER’de iş adamı şirketin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Enver Ocak, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Zekeriyaköy Tarakçı Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şirketten çıkan iş adamı Enver Ocak kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Ocak, olduğu yere yığıldı. Bir yemek firmasının sahibi Enver Ocak’ın yere yığıldığını gören saldırganlar geldikleri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan şirket çalışanları patronlarının kanlar içinde yerde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Ocak, çalışanlar tarafından yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için iş yerinin ve çevredeki villaların güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri de sokak üzerinde boş kovanları inceleyerek delil topladı. Saldırganların kaçtığı arabanın plakasını tespit eden ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. İş insanının hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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