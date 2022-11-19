Sarıyer’de inşaattan taşan çamurlu suyun bastığı ev oturalamaz hale geldi

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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- SARIYER’DE inşaat alanında çalışma yapan iş makinası, iddiaya göre İSKİ’ye ait su borusunu patlattı. Buradan taşan su bitişikte bulunan eve doldu. Bir anda evinin sular altında kaldığını fark eden Eyüp Günay ve komşularının suyu boşaltmak için çırpındığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, cuma günü sabahın erken saatlerinde Poligon Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında çalışan iş makinası İSKİ’ye ait su borusunu patlattı. Bir anda boşalan su önüne kattığı çamurla beraber inşaatın bitişiğinde bulunan eve dolmaya başladı. Uyandığında evinin sular içinde olduğunu fark eden Eyüp Günay derhal eşini ve çocuklarını uyandırdı. Eyüp Günay ve yardıma gelen komşuları, eve dolan suyu boşaltmaya çalışsalar da başarılı olamadı. Ev sahibi ve komşularının çaresiz çırpınışları kameraya yansıdı.

‘UYANMASAM, HEPİMİZ BOĞULARAK ÖLECEĞİZ”

Evi sular altında kalan Eyüp Günay yaşananları, “Dün gece ben namaz kılmak için uyandım. Abdest almaya girdiğim esnada bir baktım burada çamurlar var. Ondan sonra ben kapıyı açtım, balçık bir anda içeriye boşalmaya başladı. Yatağın üzerinde çocuğum mahsur kaldı. İSKİ’yi arıyorum. Gelen giden yok. İSKİ, ‘mesai saatimiz başlamadı’ dedi bana. En son 2 saat sonra zabıta, ben dışarıda mücadele veriyorum en sonunda Allah razı olsun zabıta alıp geliyor. İçeride su borusu patlıyor. Video görüntüsü de var bende, sahip çıkmıyorlar. O diyor ki İSKİ’den oldu. O diyor ki bilmem neyden oldu. Ben mağdurum. Bir geçmiş olsun deyin. Geçmiş olsun dahi diyen yok” şeklinde anlattı. Olayın 2 gün önce olduğunu belirten Günay, “Sabah namazına kalktım ben, abdest almaya giriyordum. Allah’tan da kalkmışım. Uyanabilmişim. Uyanmasam ya çocuğumu elektrik çarpıp ölecek, ya da hepimiz boğularak öleceğiz. Ama hala bir geçmiş olsuna gelen yok. Benim ortada mağduriyetim var. Benim kimsenin sadakasına ihtiyacım yok. Bana bir geçmiş olsun dahi demediler. Şuana kadar kapımı kimse çalmadı” dedi.(DHA)

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