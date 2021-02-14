Sarıyer’de ağaç yola devrildi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de bir film platosunda çekildiği belirlenen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor.' yazısının olduğu polise hakaret içeren nezarethane görüntülerine...