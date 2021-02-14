Sarıyer’de ağaç yola devrildi

Ozan URAL-Buğra AKAY/İSTANABUL,(DHA)-SARIYER’de yoğun kar yağışı nedeniyle ağaç yola devrildi. Kapanan yol, itfaiye ekiplerinin keserek ağacı kaldırmasıyla trafiğe açıldı.
İstinye Caddesi’nde saat 21.30’da yoğun kar yağışı nedeniyle ağaç yola devrildi. Ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ve belediye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından ağaç yoldan kaldırıldı. Olay anında yolun boş olmasıyla olası faciadan dönüldü. Ağacın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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