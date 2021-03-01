Sarıyer TEM yan yolda bırakılan dorse, trafikte yoğunluğa neden oluyor

Hasan YILDIRIM – Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) – SARIYER TEM yan yolda bırakılan kamyon dorsesi trafikte yoğunluğa neden oldu. Dorsenin yoldan kaldırılması için çekici bekleniyor. Sarıyer, TEM yan yolda kamyondan ayrılmış olarak bırakılan dorse sabah saatlerinde trafiğe neden oldu. Sabah işlerine gitmek isteyenler, yol kenarında kamyondan ayrılmış bir dorse olduğunu görünce trafik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri de dorsenin etrafına duba koydu. Dorsenin yoldan kaldırılması için çekici çağrıldı. Çekicinin gelmesi bekleniyor.

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