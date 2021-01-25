Sarıtoprak: Dijital dünyanın kuralları yeniden şekilleniyor

Dijital dönüşüm ve yapay zekanın hayatımızın her anında girdiği bugünlerde özellikle anlık mesajlaşma, arama veya haberleşme uygulaması olarak nitelendirilen WhatsApp’ın aldığı bir karar tüm dünyada gündemin bir numaralı konusu oldu.



Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, sosyal medyanın günümüzde hayatımıza olan etkilerini anlattı. Başkan Sarıtoprak, şöyle konuştu: “Sosyal ağlar insan hayatının bir parçası haline geldi. Metin, fotoğraf, mesaj gibi bilgileri paylaşmaktan başlayarak, birçoğu medya alanında en son haberleri ve haberlerle ilgili resimleri, eğitim alanındaki soru kağıtlarını, ödevleri ve atölyeleri, çevrimiçi anketleri, pazarlamayı ve iş alanındaki müşterileri hedeflemeyi, eğlence alanında şakalar, müzik ve videolar… Sosyal medyalarda bilgi paylaşımının tadını çıkarırken, yine de güvenlik ve gizlilik için çok şey gerektirir. Kullanıcıların açıklanmaması gereken bilgileri gizli tutulmalıdır.



Yapılan bir araştırmada, ankete katılanların yaklaşık % 50’si sosyal medya hesaplarını özel modda tutarken, geri kalan yarısı halka açık olmayı seçti. Farklı nesiller sosyal medyayı farklı görüyor. Örneğin, insanlara bir uygulamayı silmek yerine neden sakladıklarını sorduğumuzda, yanıt verenlerin çoğu bunun arkadaşları ve aileleri ile iletişim halinde kalmak olduğunu kabul ediyor. Z kuşağı ise sosyal uygulamalarını başkalarıyla bağlantıda kalmanın bir yolu olarak değil, çevrimiçi araçlar olarak görmeleri bakımından diğer nesillerden farklılaşıyor.”