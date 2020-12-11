Sarımehmet Barajı’nın su seviyesi kritik eşiğin altına düştü

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’ın Muradiye ilçesindeki Sarımehmet Barajı’nın su seviyesi, baraj kapağındaki arıza ve sonbaharda bölgeye, normalin altında yağış düşünce kritik eşiğin altına indi. Baraj gölünde su seviyesi 10 metrenin altına gerilerken, bölgedeki vatandaşlar kuraklıktan endişe etmeye başladı.

Muradiye ilçesi sınırlarında bulunan 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı yaz aylarında yaklaşık 12 bin hektarlık bir alanı sulamak için kullanılırken, baraj gölünde aynı zamanda ağ kafes balıkçılığı da yapılıyor. Baraj gölünün su seviyesi baraj kapaklarının arızalanması nedeniyle son aylarda, 10 metreye kadar düştü. Bu durum hem bölgede yaşayanları hem de baraj gölünde ağ kafes yöntemiyle balıkçılık yapan işletmecileri tedirgin etti. Baraj kapaklarındaki sorunun çözülmesi için yetkililer devreye girse de sonbahar aylarında da yağışların olmaması nedeniyle baraj gölü dolmadı.

Baraj gölünde yıllardır ağ kafes yöntemiyle balıkçılık yapan Turan Karagülle, bu yıl baraj gölünde su seviyesinin çok düştüğünü ve ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi. Karagülle, “Baraj gölünün su seviyesi 50 metre civarındadır. En düşük olduğu aylarda bile 25-30 metre oluyor. Fakat bu yıl hem baraj kapaklarında çıkan arıza hem de yağışların olmaması nedeniyle seviye çok fazla düştü. Meydana gelen arızanın giderilmesi için yetkililer devreye girdi fakat yağışta yoktu ve boşalan gölün yeri dolmadı. Şu an kritik eşikteyiz. Bir daha ki yıl için vatandaşlar endişeli çünkü tarım için kullanılacak su bulunamayabilir” dedi.

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