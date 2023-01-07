Sarıkamış’a giden Doğu Ekspresi treni Erzurum’da (2)

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TREN SARIKAMIŞ’A ULAŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı’na katılmak üzere gençler, milli sporcular ve sanatçılarla birlikte Ankara’dan yola çıktığı Doğu Ekspresi treni, yaklaşık 27 saat sonra Kars’ın Sarıkamış ilçesine ulaştı. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekileri taşıyan treni saat 12.00 sıralarında Sarıkmış Garı’nda, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile protokol üyeleri ve gençler, Türk bayraklarıyla karşıladı. Trenden inen Kasapoğlu, bir süre öğrencilerle sohbet ederek kendisini karşılamaya gelenlerle fotoğraf çektirdi.

Garda açıklama yapan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

“Dün sabah 09.00 gibi gençlerimizle, sporcularımızla, sanatçılarımızla ve kültür insanlarımızla yolu çıktık. Şimdi Sarıkamış’tayız. Hamdolsun ecdadın izinde dolu dolu bir yolculuğu gerçekleştirdik. Nihayetinde buradayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 108’inci yılında Sarıkamış Harekatı’nın kahramanlarımızı büyük bir minnet ve rahmetle yad edeceğiz. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen gençlerimizle bir vefa duygusu ile bu kutlu coğrafyanın, bu vatanın bize ne zor şartlarla, ne kutlu mücadele ile emanet edildiği hissiyatıyla ile hep birlikte yürüyeceğiz. Biliyorsunuz, bu yıl aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100 yılı ve tabi aynı zamanda ‘Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olması nedeniyle apayrı bir heyecan ve birliktelik var. Ben her zaman olduğu gibi Kars halkına ve protokolümüze samimiyetleri için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Sarıkamış, birlik ve vefa ruhunu ve direniş ruhunu bu yıl da en yüksek seviyede birlikte yaşayacağız. İki gün birlikte olacağız. Tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)

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